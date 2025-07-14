Комісія з відбору директора БЕБ відмовилась змінювати рішення на вимогу Кабміну

Комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки України (БЕБ) на засіданні у понеділок, 14 липня, вирішила не переглядати кандидатуру раніше обраного на цю посаду детектива НАБУ Олександра Цивінського і повернути Кабінету Міністрів надісланий ним лист.

Про це оголосила голова Комісії Лаура Штефан, передає Інтерфакс-Україна.

"На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання", – пояснила вона.

Штефан наголосила, що під час відбору також була проведена спецперевірка, результати якої для всіх кандидатів були позитивними.

Вона вказала, що закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.

За її словами, коли приймалося кінцеве рішення та з’явився лист від СБУ щодо російського паспорта батька Цивінського, комісія знала про це, адже така інформація вже з’являлася в публічному просторі від початку 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Переможець конкурсу працював понад 20 років на різноманітних посадах, і наскільки відомо комісії, в нього є доступ до державної таємниці. Дозвольте мені повторити: всі 16 фіналістів, в тому числі переможець конкурсу, успішно пройшли спеціальну перевірку у травні 2020 року, і результати спеціальної перевірки ніколи не переглядалися і не скасовувалися", – заявила Штефан.

Рішення повернути лист та супровідні документи Кабміну підтримали всі шість членів комісії на засіданні в понеділок. Вони також вирішили не розсекречувати для Цивінського лист від СБУ та наголосили, що кандидату варто самому звернутися до спецслужби для отримання інформації.

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Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Проте 7 липня Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки через "безпекові оцінки" та звернувся до Конкурсної комісії з пропозицією подати дві інші кандидатури.

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