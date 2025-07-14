Україна запровадила антидемпінгові мита на імпорт огірків і помідорів з Туреччини

Міжвідомча комісії з міжнародної торгівлі запровадила додаткові мита на імпорт в Україну свіжих огірків та помідорів з Туреччини у розмірі 20-27%.

Таке рішення про запровадження антидемпінгових заходів МКМТ ухвалила 7 липня після розгляду скарги низки українських виробників, воно набуде чинності протягом 10 днів, повідомляє "Урядовий кур’єр".

Зокрема, для турецької компанії Talya Fresh Tarim Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirkets мито на імпорт огірків становитиме 20,1%, помідорів – 25%.

Для всіх інших виробників та/або експортерів свіжих огірків з Туреччини мито становитиме 22,8%, для інших виробників та/або експортерів свіжих помідорів – 26,9%.

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Як повідомлялося, в Україні продовжують знижуватися ціни на тепличні помідори, однак вони в середньому на 17% вищі, ніж рік тому.