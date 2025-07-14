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Новини Ціни на продукти
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Україна запровадила антидемпінгові мита на імпорт огірків і помідорів з Туреччини

Україна запровадила спецмита на огірки і помідори з Туреччини

Міжвідомча комісії з міжнародної торгівлі запровадила додаткові мита на імпорт в Україну свіжих огірків та помідорів з Туреччини у розмірі 20-27%.

Таке рішення про запровадження антидемпінгових заходів МКМТ ухвалила 7 липня після розгляду скарги низки українських виробників, воно набуде чинності протягом 10 днів, повідомляє "Урядовий кур’єр".

Зокрема, для турецької компанії Talya Fresh Tarim Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirkets мито на імпорт огірків становитиме 20,1%, помідорів – 25%.

Для всіх інших виробників та/або експортерів свіжих огірків з Туреччини мито становитиме 22,8%, для інших виробників та/або експортерів свіжих помідорів – 26,9%.

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Як повідомлялося, в Україні продовжують знижуватися ціни на тепличні помідори, однак вони в середньому на 17% вищі, ніж рік тому.

Автор: 

мито (850) Туреччина (1122) ціни (3599)


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А наші вже виросли?
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14.07.2025 14:48 Відповісти
Тобто дешевих турецьких овочів не буде?
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14.07.2025 14:49 Відповісти
Будуть дорогі вітчизняні
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14.07.2025 15:23 Відповісти
Ще на польську дотаційну молочку не завадило б.
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14.07.2025 14:55 Відповісти
Антидемпінгові? Де вони демпінг побачили? Ціни на огірки й помідори вдвічі вищі за торішні - і все мало баригам?
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14.07.2025 14:57 Відповісти
"Гранти на теплиці" очевидно миші з'їли. Будемо купувати свої помідори по 120-150 грн, бо за турецькі нам в падло платити по 80-90 грн.
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14.07.2025 15:26 Відповісти

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