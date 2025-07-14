В Україні затвердили програму підтримки термомодернізації будівель до 2030 року. Вона має зменшити енергоспоживання на 30%

Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мета програми – знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель, що дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України.

За різними оцінками, у понад 80% житлових будівель відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2-3 рази вищим, ніж у країнах Європейського Союзу.

Ключовими завданнями програми визначено:

підвищення енергоефективності будівель, особливо в багатоквартирному секторі;

розвиток механізмів фінансової підтримки власників житла, ОСББ та громад;

стимулювання виробництва матеріалів і технологій для утеплення;

створення умов для залучення інвестицій і кредитних ресурсів, зокрема міжнародних партнерів;

створення умов для розвитку професійної підготовки кадрів у сфері енергоефективності.

Програма також забезпечує виконання Україною зобов'язань перед Євросоюзом.

Зокрема, Україна має забезпечувати щорічне зниження споживання енергії у житлових будівлях та будівлях загального користування. Йдеться про необхідність досягати економії енергії, еквівалентної щорічному підвищенню енергоефективності не менш як 1% загальної площі таких будівель.

Як повідомлялося, в травні Міністерство економіки анонсувало запуск "Зеленої платформи", на якій розміщатимуть програми з енергомодернізації.

У черані стало відомо, що Фонд енергоефективності України отримає фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу.