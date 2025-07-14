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Новини
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В Україні затвердили програму підтримки термомодернізації будівель до 2030 року. Вона має зменшити енергоспоживання на 30%

В Україні затвердили програму підтримки термомодернізації будівель до 2030 року

Кабінет Міністрів схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мета програми – знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель, що дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України.

За різними оцінками, у понад 80% житлових будівель відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2-3 рази вищим, ніж у країнах Європейського Союзу. 

Ключовими завданнями програми визначено:

  • підвищення енергоефективності будівель, особливо в багатоквартирному секторі;
  • розвиток механізмів фінансової підтримки власників житла, ОСББ та громад;
  • стимулювання виробництва матеріалів і технологій для утеплення;
  • створення умов для залучення інвестицій і кредитних ресурсів, зокрема міжнародних партнерів;
  • створення умов для розвитку професійної підготовки кадрів у сфері енергоефективності.

Програма також забезпечує виконання Україною зобов'язань перед Євросоюзом.

Зокрема, Україна має забезпечувати щорічне зниження споживання енергії у житлових будівлях та будівлях загального користування. Йдеться про необхідність досягати економії енергії, еквівалентної щорічному підвищенню енергоефективності не менш як 1% загальної площі таких будівель.

Як повідомлялося, в травні Міністерство економіки анонсувало запуск "Зеленої платформи", на якій розміщатимуть програми з енергомодернізації.

У черані стало відомо, що Фонд енергоефективності України отримає фінансову підтримку у розмірі 18 млн євро від Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини, що включає інвестиційні гранти та технічну допомогу.

Автор: 

житло (614) енергоефективність (396) Міністерство розвитку громад і територій (65) Луганська область (201) Сіверськодонецький район (1)


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Ага. Ціна на утеплювач зараз дорожче самого будинку. А влада замість того щоб просто зняти податки на утеплювальні матеріали, в черговий раз сунула свій писок в ринок і вигадала якісь спеціальні програми типу теплих кредитів від чого ціни на утеплення виросли ще на 30-50%.
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14.07.2025 17:40 Відповісти
У нас пройшов буревій,град і злива.Дахи позносило,вікна побило,у мене навіть сайдинг пластиковий посікло...
Ціна на шифер підскочила до майже 600 грн за лист.
А ще в багатьох будинках по селах одинокі жінки живуть,вона полізе на той дах ремонтувать?А спеціалістів немає,воюють..Хто ж тим утепленням займатись буде?Держава допоможе?Залишились такі як я,70++..Подзвонив сьогодні в енергозбут,в мене градом контейнер з лічильником потрощило градом...
Кажуть,купуйте,в нас немає,а ми замінимо.
Допомогли б краще тим людям,яким шахедами оселі потрощило.
Так треба будівельні маркети виручить,багато мінвати на складах затоварилось...
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14.07.2025 18:46 Відповісти
С3.14дять все! Можете не дякувати.
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14.07.2025 18:47 Відповісти

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