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Новини
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Росіянам пропонують відпочинок у КНДР вдвічі дорожче, ніж у Туреччині

Росіянам пропонують відпочинок у КНДР вдвічі дорожче, ніж у Туреччині

Російські громадяни отримали можливість відпочити на північнокорейському курорті Вонсан-Кальма, що недавно відкрився. Вартість семиденного туру становить $1400 та 35 тис. руб. на особу.

Про це пише The Moscow Times.

Таким чином загальна сума виходить близько 144 тис. руб, тоді як путівка аналогічної тривалості до п'ятизіркового готелю на першій лінії в Туреччині коштуватиме приблизно 150 тис. руб. на двох.

Новий пляжний курорт на східному узбережжі КНДР нещодавно відвідав міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров. Він висловив сподівання, що Вонсан-Кальма "радуватиме не лише місцевих жителів, а й росіян", і його поїздка збіглася з прибуттям першої групи російських туристів.

Проте на курорті людей майже не було.

"Оскільки КНДР – країна закрита, на пляжах, окрім російських та корейських туристів, більше нікого не було", – розповіли в російському турагентстві, що влаштовує тури в Північну Корею.

Як повідомлялося, наприкінці червня цьогоріч у Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном.

Проте більшість готелів на новому пляжному курорті Вонсан у Північній Кореї залишаються недобудованими, незважаючи на офіційне відкриття.

Автор: 

КНДР (123) курорт (40) росія (14666) туризм (794)


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Топ коментарі
+6
оце, я розумію!
живеш в одному концтаборі, відпочиваєш в іншому.
ще й гроші платиш.
всі на курорти моря лаптєвих!!!!
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15.07.2025 09:00 Відповісти
+3
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15.07.2025 09:18 Відповісти
+2
А чому так дорого ? Тому що в пакеті обов'язкових послуг є невеличка послуга: 8 годин на добу навчання на ракетному полігоні. І корисно, і дешево. На дурняк фарбувати ракети - це ж ДВІЖУХА !
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15.07.2025 09:10 Відповісти
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Так на пупса можна глянути - от і ціни такі
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15.07.2025 08:57 Відповісти
оце, я розумію!
живеш в одному концтаборі, відпочиваєш в іншому.
ще й гроші платиш.
всі на курорти моря лаптєвих!!!!
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15.07.2025 09:00 Відповісти
У них безвіз з Південною Кореєю.
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15.07.2025 09:10 Відповісти
Поки що може і є.
Та часи міняються і Південо Корейці певне дуже раді що пупс із глистоношами покращив свої ракети за допомогою рашки. Так?
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15.07.2025 09:19 Відповісти
Це велике питання до південнокорейців.
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15.07.2025 09:39 Відповісти
Накуя нам їх, ядські, розваги? Покажіть нам їх страждання, кожного дня, кожної миті кацапські страждання, як страждають люди в Києві, Харькові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та й по всій Україні
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15.07.2025 09:01 Відповісти
Північнокорейські "туристи" - то чучхістські наглядачі? 🤔😊
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15.07.2025 09:07 Відповісти
А чому так дорого ? Тому що в пакеті обов'язкових послуг є невеличка послуга: 8 годин на добу навчання на ракетному полігоні. І корисно, і дешево. На дурняк фарбувати ракети - це ж ДВІЖУХА !
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15.07.2025 09:10 Відповісти
Коммунистическая монархия старается стать "витриной коммунизма". Когда-то так называли ГДР.
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15.07.2025 09:14 Відповісти
Ото кацапи тепер будуть раді їздити на відпочинок в глистоносну корею за 1800 баксів))
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15.07.2025 09:17 Відповісти
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15.07.2025 09:18 Відповісти
Ржачка
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15.07.2025 11:24 Відповісти
А там теж буде all inclusive (тобто жратва та бухло рікою 24/7)? Якщо ніт, то серед москалів, курорти кндр, не стануть популярнішими за Туреччину.
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15.07.2025 09:28 Відповісти
Правильно, нема чого їдити по отих загниваючих гейропах, та волати про тагіл! Під наглядом корейців будете порівнювати їх гівно зі своїм, та радіти, що ваше гівно краще!
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15.07.2025 09:54 Відповісти
Это наверное доплата за безопасность. Мало ли, ещё съесть могут. У северокорейцев частенько голод, страна то нищая и одичалая.
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15.07.2025 10:10 Відповісти
Так за екстрім потрібно доплачувати
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15.07.2025 10:18 Відповісти
А що, в КНДР п'ятизіркові курорти будують? А ми думали, там від голоду траву їдять.
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15.07.2025 10:31 Відповісти
Одні росіяни на всьому курорті, уявляє яка нудьга.
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15.07.2025 10:47 Відповісти
Нехай щастить!!!
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15.07.2025 10:54 Відповісти
"Подорож в Майбутнє" завжди дорожче.
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15.07.2025 11:36 Відповісти

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