Росіянам пропонують відпочинок у КНДР вдвічі дорожче, ніж у Туреччині

Російські громадяни отримали можливість відпочити на північнокорейському курорті Вонсан-Кальма, що недавно відкрився. Вартість семиденного туру становить $1400 та 35 тис. руб. на особу.

Про це пише The Moscow Times.

Таким чином загальна сума виходить близько 144 тис. руб, тоді як путівка аналогічної тривалості до п'ятизіркового готелю на першій лінії в Туреччині коштуватиме приблизно 150 тис. руб. на двох.

Новий пляжний курорт на східному узбережжі КНДР нещодавно відвідав міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров. Він висловив сподівання, що Вонсан-Кальма "радуватиме не лише місцевих жителів, а й росіян", і його поїздка збіглася з прибуттям першої групи російських туристів.

Проте на курорті людей майже не було.

"Оскільки КНДР – країна закрита, на пляжах, окрім російських та корейських туристів, більше нікого не було", – розповіли в російському турагентстві, що влаштовує тури в Північну Корею.

Як повідомлялося, наприкінці червня цьогоріч у Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном.

Проте більшість готелів на новому пляжному курорті Вонсан у Північній Кореї залишаються недобудованими, незважаючи на офіційне відкриття.