У ЄС як удома: Кабмін офіційно схвалив приєднання України до зони Roam like at home

Кабінет Міністрів схвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу.

Це фактично закріплює повноцінне приєднання України до політики Roam like at home – спільної зони роумінгу ЄС, повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Відтак, з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах Європейського Союзу без додаткових витрат.

"Дзвінки, SMS, мобільний інтернет – за умовами українського оператора. І навпаки: абоненти з ЄС, подорожуючи в Україну, зберігатимуть свої тарифи", – пояснили у міністерстві.

У Мінцифри зауважили, що Україна стала першою країною за межами ЄС і Європейської економічної зони, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу.

"Наступний крок – інтеграція українських та європейських мереж, щоб забезпечити повну сумісність і комфорт для користувачів", – додали у міністерстві.

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Як повідомлялося, раніше Європейська Комісія оголосила пропозицію інтегрувати України в європейську систему роумінгу вже з початку 2026 року, що дозволить українцям та європейським громадянам на території України підтримувати зв'язок у країнах Європейського Союзу без додаткових витрат.

Нагадаємо, з 2022 року українці в Європі можуть користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг – завдяки тимчасовим спільним домовленостям між операторами України та ЄС, які були зафіксовані Спільною заявою (Joint Statement) між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами. Її дію неодноразово продовжували, востаннє – до кінця 2025 року.