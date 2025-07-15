Постачальник харчів для ЗСУ приватизує держпідприємство з будівлею у центрі Києва за 90 мільйонів

Переможцем аукціону Фонду держмайна з продажу з приватизації єдиного майнового комплексу державного інституту "Укррибпроект" стало ТОВ "Гарна страва", яке до останнього часу було постачальником продуктів харчування для ЗСУ.

Про це свідчать дані аукціону, що відбувся у системі "Prozorro.Продажі" у вівторок, 16 липня, передає Liga.net.

Загалом за актив змагалися 13 учасників. Стартова ціна лота під час торгів зросла ушестеро – з майже 15,07 млн до понад 91 млн грн без ПДВ.

Зокрема, "Гарна страва" Євгенії Шелест з Дніпра запропонувало сплатити за актив 91 000 200 гривень. Лише на 100 гривень менше запропонувало ТОВ "Юніверсал Девелопмент" В'ячеслава Супруненка, а ставка ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна виявилася на 200 гривень нижчою – рівно 91 мільйон гривень.

"Укррибпроект" – державне підприємство, що спеціалізується на діяльності у сфері архітектури. Загалом виставлений на приватизаційний аукціон майновий комплекс включає девять одиниць нерухомого майна загальною площею 3084,70 кв. м, девять одиниць рухомого майна (обладнання, інвентар тощо) та 11 одиниць транспортних засобів. Головний актив – сталінка в центрі Києва на вулиці Кониського, 82-А. Станом на 31 березня 2025 року частину нерухомості підприємства передано в оренду.

Прострочена кредиторська заборгованість становить понад 8,23 млн грн, в тому числі 909 266 грн по заробітній платі і майже 4,23 млн грн перед бюджетом. Штат підприємства – шість працівників.

Серед умов продажу об’єкта приватизації: протягом пів року погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом і не допустити звільнення працівників підприємства.

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Як повідомлялося, засновниця ТОВ "Гарна страва" Євгенія Шелест також є власницею фірми "Контракт продрезерв 5" з Дніпра, обидві компанії ще у першому півріччі 2025 року входили до переліку найбільших постачальників харчів для ЗСУ, проте підрядів на друге півріччя вони не отримали.

При цьому "Гарна страва" у 2023 році була фігуранткою розслідування "Bihus.Info", щодо постачання продуктів для армії за завищеними цінами.

Різниця між ціною, за якою фірма закуповувала продукти, і ціною поставки в Міноборони в один з місяців становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн на кілограмі. Директор із закупівель ТОВ "Гарна страва", пояснював різницю високою собівартістю доставки. У лютому того ж року Міноборони змінило всі договори з компаніями, по всім згаданим овочам у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна впала на 7-10 грн на кілограмі.