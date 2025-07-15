Україна витратить $100 мільйонів на ремонт інфраструктури в портах

Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" планує залучити $100 млн власних коштів на реалізацію найважливіших проєктів – ремонт причалів, залізничної інфраструктури в портах, доріг, будівель та інших пошкоджених чи зруйнованих об'єктів.

Про це пише ЦТС за результатами галузевого круглого столу, присвяченого розвитку транспортної інфраструктури.

Як зазначається, основні зусилля АМПУ зосереджені на критичних напрямах: інфраструктура, цифровізація, міжнародна підтримка, фінансування та оновлення технічного флоту.

"Ми активно рухаємося вперед – незважаючи на постійні загрози та обстріли. Наш головний пріоритет зараз – думати, як у цих складних умовах забезпечити розвиток галузі і вже сьогодні готуватися до конкурентної боротьби з європейськими портами у мирну годину", – сказав голова АМПУ Олександр Семірга.

Він також зазначив, що Україна активно впроваджує нові технологічні рішення в портах.

"Ми зосереджені на залученні сучасних технологій, розвиваємо власні цифрові сервіси, активно вчимося у міжнародних партнерів як ефективно використовувати дрони для різних типів робіт. Це дозволяє економити час та гроші", – розповів Семірга.

Він пояснив це тим, що понад 60% флоту побудовані ще за часів СРСР, витрати на їх утримання значні, а комплектуючі та запасні частини до них виробляються в Росії.

"Тому ми дуже обмежені в можливостях їх ремонтувати. Отже, частина програми оновлення – це створення центру дронових технологій, а також закупівля сучасного флоту, суден, лоцманських катерів та іншого обладнання для всіх українських портів", – підсумував він.

Раніше Семірга заявляв, що на модернізацію портової інфраструктури України необхідно десятки мільйонів євро, а російські атаки пошкодили близько 400 об'єктів.

Нагадаємо, українські морські порти в 2024 році обробили рекордні 97,2 млн тонн вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%.

До того стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.