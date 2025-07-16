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Новини Тіньова економіка
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БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині. У організаторів знайшли елітний автопарк. ФОТОрепортаж

БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва фальсифікованої кави

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру організатору та 5 його спільникам, які налагодили підпільне виготовлення кави під виглядом продукції відомих світових брендів у Київській області.

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.

Згодом зловмисники продавали підроблену продукцію під виглядом оригінальної – оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Крім того, за інформацією БЕБ, підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Під час обшуків у них вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, готову продукцію, готівку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи.

"Також вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE та інші", – зауважили у БЕБ.

Наразі організатору та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру ч. 3 ст. 229 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині
БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині
БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині
БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині
БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині
БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині

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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції вже проводили обшуки на одному з виробництв згадуваної мережі. Тоді було вилучено майно в тому числі обладнання та готову продукцію вартістю понад 20 млн грн.

Втім ухвалою суду частину вилученого було повернуто власникам, що дозволило підозрюваним відновити незаконну діяльність, визнали у БЕБ.

Автор: 

авто (4214) кава (62) тіньова економіка (90) Бюро економічної безпеки (467)


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Топ коментарі
+3
- Спочатку ми дамо тобі заробити. Звісно під нашим контролем, А от потім заберемо своє...
- Так може нє нада?
- Нада, Фєдя, нада
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16.07.2025 15:01 Відповісти
+2
Суд дозволив працювати далі!!!!!!!!!! Це жарт???? Беб не беб, так собі контора!!!!
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16.07.2025 15:11 Відповісти
+2
У цій справі головне - вчасно зупинитись і звалити. Але жадібність не дала...
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16.07.2025 15:42 Відповісти
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Оце так кофіємно наварили !?
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16.07.2025 15:00 Відповісти
- Спочатку ми дамо тобі заробити. Звісно під нашим контролем, А от потім заберемо своє...
- Так може нє нада?
- Нада, Фєдя, нада
показати весь коментар
16.07.2025 15:01 Відповісти
Ну так вішайте, це лайно!! А то лише ФІКСАЦІЯ від портновських, а потім, як і беркутню, на волю…??
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16.07.2025 15:08 Відповісти
Суд дозволив працювати далі!!!!!!!!!! Це жарт???? Беб не беб, так собі контора!!!!
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16.07.2025 15:11 Відповісти
Чим більша вага упаковки,тим більша вірогідність підробки.Р.S.Чим більше кавярень,тим гірша кава.
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16.07.2025 15:33 Відповісти
У цій справі головне - вчасно зупинитись і звалити. Але жадібність не дала...
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16.07.2025 15:42 Відповісти
цій "новині" - вже 6 місяців
https://delo.ua/news/*********-cex-na-kiyivshhini-vigotovlyav-kavu-vidomix-svitovix-brendiv-yak-rozpovsyudzuvali-foto-440353/
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16.07.2025 15:59 Відповісти
а от не вірю
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16.07.2025 16:03 Відповісти
судячи з автівок підйом з кави як з кокаїну. воно й не дивно на біржі воно по 50 центів (20 грн) за кг зеленого, а в нас в роздріб в середньму 1000 грн. за 1 кг криво косо смаженого. тобто ділки навар мали 500%!
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16.07.2025 16:04 Відповісти
Тобто кавові зерна були підробкою ? Цікавенно ..
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16.07.2025 16:07 Відповісти
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16.07.2025 16:44 Відповісти

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