БЕБ виявило масштабне виробництво підробної кави на Київщині. У організаторів знайшли елітний автопарк. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру організатору та 5 його спільникам, які налагодили підпільне виготовлення кави під виглядом продукції відомих світових брендів у Київській області.

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.

Згодом зловмисники продавали підроблену продукцію під виглядом оригінальної – оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Крім того, за інформацією БЕБ, підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Під час обшуків у них вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, готову продукцію, готівку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи.

"Також вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE та інші", – зауважили у БЕБ.

Наразі організатору та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру ч. 3 ст. 229 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.













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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції вже проводили обшуки на одному з виробництв згадуваної мережі. Тоді було вилучено майно в тому числі обладнання та готову продукцію вартістю понад 20 млн грн.

Втім ухвалою суду частину вилученого було повернуто власникам, що дозволило підозрюваним відновити незаконну діяльність, визнали у БЕБ.