Гендиректор "Нової пошти" йде з компанії після 10 років на посаді

"Нова пошта" змінює керівника – Олександр Бульба, який очолює компанію з 2015 року, залишить посаду генерального директора 31 грудня 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в "Новій пошті", з 2015 по 2025 рік компанія збільшила річний обсяг доставок із 93 млн до 500 млн (за планом на кінець 2025 року), а до кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 тис. точок сервісу по всій країні – у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Бульбою.

Там також нагадали, що компанія вийшла на перше місце в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання.

"Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проекти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025 стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО "Нової пошти". До кінця року Бульба і надалі очолюватиме компанію, фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку", – повідомили в компанії.

31 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО.

Раніше повідомлялося, що найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Нагадаємо, "Нова пошта" входить до переліку найбільших роботодавців в Україні, у 2024 році вона займала за цим показником шосте місце, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року – до 14,33 млрд грн, тоді як чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.