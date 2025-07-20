Майже 30% взуття в Росії виявилися підробкою

Російський ринок виявився заповненим контрафактним взуттям: частка підробок у роздрібному продажі становить від 25 до 30%.

Про це заявив глава Роскачества Максим Протасов, передає The Moscow Times.

"На державній комісії з боротьби з незаконним обігом промислової продукції розглядалася ситуація з нібито наявністю в Москві та Московській області близько 450 фабрик, що випускають взуття. Ми бачимо в системі маркування, що це взуття з'являється на ринку, але не бачимо самі фабрики", – розповів Протасов.

За його словами, контрафактне взуття ввозять до країни з "мінімізацією" мит, після чого воно через згадані фабрики проходить легалізацію "як нібито вироблене російським виробником".

Легалізацією контрафактного взуття, яке переважно надходить із Китаю та Казахстану, займаються фейкові фабрики, зареєстровані біля ринку "Садовод" у Москві, й на тому самому ринку продаються коди маркування "Чесний знак".

Вартість одного унікального коду Data Matrix, що дає можливість поставляти товар у магазини або виставити його на продаж на маркетплейсі, коливається від 3 до 15 руб. залежно від обсягу партії. Це дозволяє обходити офіційну реєстрацію в системі "Чесний знак" та підтверджувати якість товару.

У Мінпромторгу РФ раніше оцінювали обсяг контрафактного взуття, що надходить на ринок, в 26% від усього виробництва. При цьому щорічний продаж взуття в країні становить близько 550-580 млн пар. Унаслідок наявності великої кількості контрафактної продукції, яка коштує дешевше за вироблену в РФ, російські підприємства втрачають ринок.

Якщо 2020 року на частку російських підприємств припадало 25% продажів взуття, то 2024 року – 15-18%.

"Російська шкіряно-взуттєва галузь перебуває в складному становищі, йде масове скорочення виробництв цивільного та дитячого взуття", – наголошували в Мінпромторгу РФ.

Раніше повідомлялося, що в Росії продажі контрафактної електроніки на маркетплейсах залишаються на рівні від 21% до 54% ​​залежно від категорії пристроїв, хоча й знизилися за 2024 рік на 10%.

До того стало відомо, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.