Іноземні доходи українців зросли вдвічі: За 2024 рік платники задекларували 35 мільярдів

Українці, які працюють за кордоном або отримують доходи з-поза меж країни, за підсумками 2024 року задекларували 35,1 млрд грн іноземних прибутків.

Це на 17,8 млрд грн або удвічі більше, ніж роком раніше, повідомила в.о. голови Державної податкової служби (ДПСУ) Леся Карнаух.

Вона уточнила, що на задекларовані доходи нараховано 3,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, а також 535,8 млн грн військового збору.

Карнаух зауважила, що також зростає попит на довідки податкового резидента України – за шість місяців 2025 року ДПСУ вже видала 12,5 тис. таких документів (торік – 21 тис. за увесь рік). Такі довідки дозволяють сплачувати податки в Україні, а не в іноземній країні.

Очільниця ДПСУ зауважил, що за угодами про уникнення подвійного оподаткування, якщо податки з доходу вже сплачені за кордоном, їх також можна зарахувати в Україні.

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Карнаух також нагадала, що допомога від іноземних держав і благодійних організацій для українців у зв’язку з війною не оподатковуватиметься до завершення воєнного стану.

Раніше повідомлялось, що податкові надходження від пунктів обміну валют зросли на 26%, але зі слів Гетманцева, більшість працює нелегально.