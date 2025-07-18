Євросоюз ще на два роки продовжив правило заповнення газосховищ на 90%

Рада Європейського Союзу ще на два роки продовжила правило щодо заповнення газосховищ перед опалювальним сезоном на 90%.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

"Метою цього заходу є пом'якшення вразливості ЄС до коливань цін через геополітичну напруженість, особливо у світлі агресивної війни Росії проти України, та водночас забезпечення балансу між енергетичною безпекою та поверненням до ринкових принципів", – сказано в повідомленні.

Поправка до регламенту зберігає цільовий показник зберігання 90% та вводить додаткову гнучкість для держав-членів, щоб адаптуватися до постійно мінливих ринкових умов та боротися з потенційними маніпуляціями на ринку.

Зокрема:

існуюча обов'язкова ціль у 90% для зберігання газу зберігається, але з гнучкістю у її досягненні будь-коли між 1 жовтня та 1 грудня, замінюючи поточний жорсткий термін 1 листопада;

вводиться 10% гнучкість у разі складних умов заповнення сховищ. Крім того, Європейська Комісія може збільшити гнучкість щодо цілі заповнення до додаткових 5% у разі стійких несприятливих ринкових умов;

проміжні цілі зберігання стануть індикативними, забезпечуючи передбачуваність рівнів зберігання, дозволяючи учасникам ринку купувати газ протягом року, коли умови найвигідніші.

Регламент щодо зберігання газу був ухвалений у червні 2022 року. Він установив обов'язкові цілі щодо зберігання газу: підземні сховища, розташовані на території кожної держави-члена ЄС, мали бути заповнені щонайменше на 80% своєї потужності до 1 листопада 2022 року, а також на 90% до 1 листопада 2023 року та в кожному наступному році. Подібні правила мали діяти до кінця 2025 року, однак Рада ЄС продовжила їх до 2027 року.

На газосховища припадає близько 30% споживання газу в ЄС протягом зимових місяців. Добре забезпечені підземні запаси також відіграють важливу роль у забезпеченні стабільних поставок газу в періоди високого попиту або непередбачених перебоїв.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої угоди про продовження на два роки правил заповнення газосховищ з новими, більш гнучкими умовами.

До того повідомлялося, що експорт російського газу до Європи трубопроводами у першому півріччі 2025 року впав до 8,33 мільярда кубометрів, порівняно із 15,5 мільярда кубометрів за аналогічний період минулого року.