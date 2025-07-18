Федоров анонсував запуск аналога американського DOGE в Україні
В Україні з'явиться аналог американського департаменту, який відповідав за скорочення державних видатків (DOGE).
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", – заявив він.
DOGE – це Департамент ефективності уряду США, що був була створений 20 січня 2025 року. Абревіатура організації – DOGE – є відсиланням до інтернет-мему Doge та криптовалюти Dogecoin. Цей департамент очолював мільярдер і бізнесмен Ілон Маск, і його основною метою є підвищення ефективності федерального бюджету, усунення зайвого регулювання та оптимізація роботи державних органів США.
Наприкінці травня цього року Маск заявив, що його час в адміністрації президента США Дональда Трампа "добігає кінця".
Нагадаємо, новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що новий уряд України проведе аудит видатків держави, і надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватися.
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"Так це ж вже було !"
"Офіс складних проблем та простих рішень" під проводом Саакашвілі
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хто переможе - того й контора
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Враховуючи, що американський кінь виявився такий собі, то наші раки - годі й казати.
Тобто, ще, як мінімум, на одного дармоїда стане більше!
тут на цензорі, є громадяни україни, які проти скорочення чиновників дармоїдів?
Судді отримують "...пожиттєве утримання".
Ось так...