Федоров анонсував запуск аналога американського DOGE в Україні

В Україні з'явиться аналог американського департаменту, який відповідав за скорочення державних видатків (DOGE).

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", – заявив він.

DOGE – це Департамент ефективності уряду США, що був була створений 20 січня 2025 року. Абревіатура організації – DOGE – є відсиланням до інтернет-мему Doge та криптовалюти Dogecoin. Цей департамент очолював мільярдер і бізнесмен Ілон Маск, і його основною метою є підвищення ефективності федерального бюджету, усунення зайвого регулювання та оптимізація роботи державних органів США.

Наприкінці травня цього року Маск заявив, що його час в адміністрації президента США Дональда Трампа "добігає кінця".

Нагадаємо, новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що новий уряд України проведе аудит видатків держави, і надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватися.