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Новини
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Федоров анонсував запуск аналога американського DOGE в Україні

Федоров анонсував запуск аналога американського DOGE в Україні

В Україні з'явиться аналог американського департаменту, який відповідав за скорочення державних видатків (DOGE).

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", – заявив він.

DOGE – це Департамент ефективності уряду США, що був була створений 20 січня 2025 року. Абревіатура організації – DOGE – є відсиланням до інтернет-мему Doge та криптовалюти Dogecoin. Цей департамент очолював мільярдер і бізнесмен Ілон Маск, і його основною метою є підвищення ефективності федерального бюджету, усунення зайвого регулювання та оптимізація роботи державних органів США.

Наприкінці травня цього року Маск заявив, що його час в адміністрації президента США Дональда Трампа "добігає кінця".

Нагадаємо, новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що новий уряд України проведе аудит видатків держави, і надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватися.

Автор: 

бюджет (1861) Свириденко Юлія (176) Федоров Михайло (270)


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Топ коментарі
+9
Іллюзіоністи...зелені вмілі іллюзіоністи та шахраї...
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18.07.2025 18:39 Відповісти
+4
зачекайте!
тут на цензорі, є громадяни україни, які проти скорочення чиновників дармоїдів?
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18.07.2025 18:43 Відповісти
+4
З чиновниками нічого не трапиться. Під скорочення підуть другі. Наприклад, персонал лікарень. Медсестри, лікарі, санітарки. Що власне і відбувається
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18.07.2025 18:48 Відповісти
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Маск свободный, шо там искать.
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18.07.2025 18:36 Відповісти
як казав, здається, Кучма

"Так це ж вже було !"

"Офіс складних проблем та простих рішень" під проводом Саакашвілі

.
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18.07.2025 19:19 Відповісти
майже витягти Міхо з буцегарні та влаштувати між ним та Ілоною батл -

хто переможе - того й контора

.
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18.07.2025 19:21 Відповісти
Фйодоров виписує Маска?
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18.07.2025 18:39 Відповісти
Іллюзіоністи...зелені вмілі іллюзіоністи та шахраї...
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18.07.2025 18:39 Відповісти
Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею.
Враховуючи, що американський кінь виявився такий собі, то наші раки - годі й казати.
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18.07.2025 18:40 Відповісти
І такий варіант: кінь кує, а рак і собі наставляє, а ще вибачте, кацапською;: дуракам закон нє пісан, єслі пісан, то нє чітан, єслі чітан, то нє так
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18.07.2025 19:39 Відповісти
создайте еще одно министерство и назначьте туда одного из близких Зеленского
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18.07.2025 18:41 Відповісти
«Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок»
Тобто, ще, як мінімум, на одного дармоїда стане більше!
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18.07.2025 18:42 Відповісти
Знайшли чергову тему для розпилу державних грошей зе-бандою.
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18.07.2025 18:42 Відповісти
зачекайте!
тут на цензорі, є громадяни україни, які проти скорочення чиновників дармоїдів?
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18.07.2025 18:43 Відповісти
З чиновниками нічого не трапиться. Під скорочення підуть другі. Наприклад, персонал лікарень. Медсестри, лікарі, санітарки. Що власне і відбувається
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18.07.2025 18:48 Відповісти
Специалист Чернышев не удел остался, как раз для него.
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18.07.2025 18:44 Відповісти
Почніть скорочення бюджету з мусоров , в Польщі бюджет поліції 110 млрд. гривень а в Україні 448 млрд.гривень , при однаковій кількості співробітників .Так що я за український DOGE , але для зажравшогося державного апарата .
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18.07.2025 18:45 Відповісти
Бюджет Нацполіції України 90 млрд грн. 400 млрд. грн це бюджет загалом МВС, куди входять прикордонники, нацгвардія, паспорті столи і ще мільйони іншої різної стані. А от саме бюджет поліції меншей, ніж в Польщі, так що не вводьте людей в оману
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18.07.2025 18:49 Відповісти
Польська поліція також включає і прикордонників і пожежну охорону і ще купу інших структур , так що все вірно , на всіх 110 млрд.гривень . Просто у нас дармоїдів понабирали добіса , всі дороги забиті блокпостами .Товстозаді ледарі щоб не іти на фронт ловлять інших .
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18.07.2025 19:02 Відповісти
Підрахували були, що в загальному підсумку департамент Маска проїв більше державних грошей, ніж йому вдалося їх зекономити.
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18.07.2025 18:45 Відповісти
хай би спочатку в лайнодії зробив автентифікацію по фідо2, без bankid
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18.07.2025 18:45 Відповісти
Треба впровадити у керівництво для початку здоровий глузд.
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18.07.2025 18:45 Відповісти
Лише на конституційний суд, який зараз не працює і ніколи не працював на інтереси країни та її громадян, а лише виконував забаганки олігархів, президентів та інших корупціонерів, витрачається 3 млрд грн в рік. На спецпенсії 65 млрд в рік. Лише один закон, що максимальна пенсія та зарплата у чиновників не повинна перебільшувати 10 кратної мінімальної зарплати та пенсії збереже бюджету сотні мільярдів гривень.
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18.07.2025 18:46 Відповісти
Судді, курва, отримують не пенсію. І тому вони не підпадають під пенсійне законодавство.
Судді отримують "...пожиттєве утримання".
Ось так...
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18.07.2025 18:50 Відповісти
Пенсії суддів в Україні значно перевищують середній рівень пенсій в країні, іноді в десятки разів. Середній розмір пенсії суддів у відставці становить близько 107 тисяч гривень на місяць. Деякі судді отримують значно вищі пенсії, наприклад, колишній голова Верховного Суду задекларував пенсію у розмірі 244 752 грн, а колишня суддя - 216 633 грн. Загалом, пенсії суддів у відставці коштують державі понад 5 мільярдів гривень на рік. (Навчись користуватися інтернетом 😉)
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18.07.2025 18:55 Відповісти
Візміть мене на посаду Маска
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18.07.2025 18:46 Відповісти
Країна мрії зеленського:
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18.07.2025 18:50 Відповісти
От же молодці скотва ЗЕлена!!! ВАНГУЮ- в першу чергу повідміняють соціальні виплати та доплати найбіднішим!
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18.07.2025 18:58 Відповісти
Так був же "офіс простих рішень" ... А в США хіба затія не провалилася?
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18.07.2025 19:06 Відповісти
Почни з себе,скороти себе,втрата невелика буде.Чого ти тільки не анонсував і дрони теж.Тільки в порівнянні з дронами кацапстану використання оних мало помітно.Щоб здійснити перелом кількість наших дронів має перевищувати противника в 2-3 рази Тому вважаю ти такий балабол як і "найвелчнішиий".
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18.07.2025 19:09 Відповісти
Зебанда хоче взагалі вже Україну помножити на нуль!
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18.07.2025 19:20 Відповісти
Дурень дурня бачить здалеку.
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18.07.2025 19:21 Відповісти

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