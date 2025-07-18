Російські підсанкційні танкери почнуть масово позбавляти прапора Багамських островів

Кораблі, які перебувають у власності російських компаній, керовані ними або залучені до торгівлі з Росією і ті, що при цьому плавають під прапором Багамських островів, виключатимуться з реєстру суден і втратять прапор.

Про це йдеться в повідомленні Морського управління Співдружності Багамських островів щодо санкцій, введених США, Європейським Союзом, Великою Британією та самими Багамами щодо Росії, передає The Moscow Times.

Багамський флот є одним із найбільших у світі за кількістю зареєстрованих морських суден, і в ньому були зареєстровані кораблі з Росії.

Зокрема, під прапором цієї країни раніше ходила 82-метрова суперяхта Graceful, яку пов'язують із президентом Росії Владіміром Путіним. На початку 2022 року, за кілька тижнів перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, трипалубна яхта ціною близько $100 млн залишила порт Гамбурга, де проходила плановий ремонт, і попрямувала в бік Калінінграда (РФ). Роботи в Німеччині не було завершено.

Також у різний час під прапорами Багамських островів ходив СПГ-танкер "Рудольф Самойлович" та танкери російського державного суднового гіганта "Совкомфлот" – "СКФ Дон", "СКФ Нева" та "СКФ Уссурі".

У повідомленні Карибського регулятора прямо говориться, що якщо судно, що плаває під прапором Багам, потрапить під санкції вказаних юрисдикцій, ймовірним результатом стане його виключення з державного реєстру. Судновласникам, операторам і фрахтувальникам рекомендовано провести комплексну перевірку щодо можливих ризиків перед заходом у російські порти.

Особлива увага у повідомленні приділена необхідності забезпечення постійної працездатності навігаційних систем – AIS (автоматична ідентифікаційна система) та LRIT (система довгострокової ідентифікації та відстеження суден). Ці системи дозволяють відстежувати переміщення судна в режимі реального часу і є обов'язковими елементами безпеки та прозорості судноплавства.

Раніше повідомлялося, що Морське управління Панами з 2019 року виключило з реєстру понад 650 суден у рамках виконання санкцій США та забезпечення суворіших правил для суден під своїм прапором.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18 пакет санкцій проти Росії за розв'язану проти України війну. Рішення відклали через позицію Словаччини, яка з того часу послідовно блокувала ухвалення санкцій.

Так, 4 та 11 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) поверталися до питання 18 пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини. 18 пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня, але Словаччина також заблокувала його ухвалення.

У запропонованому Єврокомісією 18 пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонувала запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 млрд євро на рік.