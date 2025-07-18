Нові санкції ЄС можуть заблокувати план "Роснєфті" продати свою частку в індійській Nayara Energy

План російського енергетичного гіганта "Роснєфть" продати свою частку в індійській компанії Nayara Energy Ltd. може бути заблокований новими санкціями з боку Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомила представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, Nayara Energy, що управляє другим за величиною в Індії нафтопереробним заводом, включено до 18 пакету санкцій ЄС. "Роснєфті" належить 49,13% акцій індійської компанії.

Санкції можуть ускладнити для потенційних покупців, таких як Reliance Industries Ltd., придбання частки в Nayara, оскільки це може поставити під загрозу їхній бізнес у Європі.

Nayara експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 тис. барелів на день та має у власності майже 7 тис. торгових точкок із продажу палива по всій Індії. Вона також розробляє інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом. Переробний завод Reliance Jamnagar, найбільший у світі нафтопереробний комплекс, знаходиться за кілька кілометрів від об'єкта Vadinar компанії Nayara. Власність Nayara наразі розділена між "Роснєфтью" та інвестиційним консорціумом SPV Kesani Enterprises Co. Ltd. Решта акцій належать роздрібним інвесторам.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, "Роснєфть" прагнула вийти зі свого індійського підприємства, оскільки компанія не змогла репатріювати свої прибутки через санкції.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Напередодні уряд Словаччини вирішив припинити блокування ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Він вимагав від Єврокомісії поступок у питанні заборони імпорту російського газу до ЄС після 2027 року.