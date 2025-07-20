ChatGPT отримав можливість самостійно створювати презентації та купувати продукти

Компанія-розробник чат-боту ChatGPT – OpenAI – запустила функцію ChatGPT Agent , яка дозволяє штучному інтелекту не лише думати, а й діяти самостійно, виконуючи складні завдання за користувача, використовуючи власний віртуальний комп'ютер.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Так, тепер у ChatGPT з'явилася можливість самостійно переглядати календар, аналізувати новини, купувати продукти, створювати презентації, працювати з таблицями, досліджувати конкурентів та виконувати інші складні завдання від початку до кінця.

Користувач може дати команду, наприклад, "підготуй брифінг щодо зустрічей із клієнтами на основі останніх новин" або "сплануй японський сніданок на чотирьох" – і ChatGPT Agent виконає весь процес від пошуку інформації в інтернеті до створення звіту або слайдшоу.

Ця функція об’єднала в собі можливості попередніх моделей – Operator, яка могла взаємодіяти з вебсайтами, та Deep Research (можливість глибоко аналізувати дані).

Користувачі Pro, Plus та Team можуть активувати режим агента через меню інструментів у будь-якій розмові, отримуючи прозорість дій ШІ й можливість у будь-який момент втрутитися, змінити чи зупинити процес.

Серед інструментів ChatGPT Agent – візуальний браузер, текстовий браузер, термінал і інтеграція з API. Крім того, агент може під'єднуватися до сервісів користувача, таких як Gmail чи GitHub, щоб знаходити потрібну інформацію й виконувати завдання, але водночас завжди запитує дозвіл перед важливими діями.

ChatGPT Agent має механізми захисту від зловмисних інструкцій, вимоги підтвердження дій користувачем та суворий контроль доступу до особистих даних.

Як повідомлялося, в червні компанія OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.

Раніше компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.