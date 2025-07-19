"Потрібні мільярди доларів": У Кабміні готують часткову приватизацію найбільших держкомпаній

У Мінекономіки наразі працюють над законодавчими змінами, які дозволять виставляти на приватизацію частки великих державних компаній.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у коментарі Укрінформу.

"Ми зараз готуємо новий етап, дивимося на те, щоб продавати частки великих державних компаній. Такого ми ще не робили, законодавство не повністю готове, потрібно внести невеликі зміни до кількох законів, щоб це стало можливим", – сказав міністр.

Він зауважив, що для пришвидшення процесу необхідно вирішити проблему зі значними боргами державних компаній які гальмують підготовку їх до продажу.

"Такі зміни в закони ми підготували, зараз з парламентом працюємо, щоб їх швидко провести. Це дозволить нам суттєво збільшити надходження від приватизації. Бо попри те, що до кінця року ми закриємо план, нам потрібно значно більше – потрібні мільярди доларів, а поки записано мільярди гривень", – наголосив міністр.

На уточнююче запитання, чи готує уряд до включення у перелік великої приватизації нові підприємства, Соболев відповів, що конкретного переліку поки немає.

"Ми аналізуємо попит, говоримо з ринком, проводимо консультації, хто готовий до продажу, хто потребує міжнародного аудиту, така робота ведеться", – додав він.

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Як повідомлялося раніше, за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету надійшло всього 820,5 млн грн.