"Проєктуй і будуй": Кабмін дозволить будівельним підрядникам самостійно проєктувати об’єкти

Кабінет Міністрів планує схвалити експериментальний проєкт, який дозволить державним замовниками замовляти будівельні роботи за моделлю design&build (проєктуй та будуй).

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, це дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design&build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм", – написала Свириденко.

Вона пояснила, що підряднику дозволять самостійно як розробляти проєктну документацію, так і виконувати будівельні роботи.

"Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", – додала Свириденко.

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Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури вже почало використовувати модель design&build (проєктуй та будуй) для проєктів захисних укриттів , розповідав його тодішній очільник Мустафа Найєм восени 2023 року.

Водночас він визнавав, що така модель може підвищити ризики зловживань, тому Агентство впроваджувало додаткові інструменти контролю на етапі проєктування та будівництва.