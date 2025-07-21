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Новини Відновлення України
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"Проєктуй і будуй": Кабмін дозволить будівельним підрядникам самостійно проєктувати об’єкти

будівництво

Кабінет Міністрів планує схвалити експериментальний проєкт, який дозволить державним замовниками замовляти будівельні роботи за моделлю design&build (проєктуй та будуй).

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, це дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design&build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм", – написала Свириденко.

Вона пояснила, що підряднику дозволять самостійно як розробляти проєктну документацію, так і виконувати будівельні роботи.

"Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", – додала Свириденко.

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Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури вже почало використовувати модель design&build (проєктуй та будуй) для проєктів захисних укриттів , розповідав його тодішній очільник Мустафа Найєм восени 2023 року.

Водночас він визнавав, що така модель може підвищити ризики зловживань, тому Агентство впроваджувало додаткові інструменти контролю на етапі проєктування та будівництва.

Автор: 

будівництво (2252) тендер (2204) Свириденко Юлія (179) відновлення (388) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (78)


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Топ коментарі
+1
Главное что бы хабарчики за участки и за ввод в эксплуатацию вовремя вносили и что бы в проекте не было автономного отопления,что бы ахметку не обидеть.
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21.07.2025 10:19 Відповісти
+1
Поки політ еліта не бачить свого майбутнього і своїх сімей в Україні, все буде марно - це фізика не попреш
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21.07.2025 10:32 Відповісти
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А якже Генеральний план забудови міст???
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй!!
Акакая разніца??
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21.07.2025 10:17 Відповісти
у нового плана буде нова структура і принцип-ПОХЕР
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21.07.2025 10:21 Відповісти
У зелених є свій план, гарний пакистанський "план"
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21.07.2025 10:58 Відповісти
на генеральні плани забудови міст плюнули ще при кучмі
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21.07.2025 10:23 Відповісти
Главное что бы хабарчики за участки и за ввод в эксплуатацию вовремя вносили и что бы в проекте не было автономного отопления,что бы ахметку не обидеть.
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21.07.2025 10:19 Відповісти
зелень таки відчуває що не затримається і веде себе як завойовник на чужій території,в цих діях крім корупції та нагнітання хаосу в суспільстві непроглядуються інші цілі,мало того це життєвонебезечно
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21.07.2025 10:27 Відповісти
Є одна країна з таким пофігізмом, Південна Корея називається, після того як завалився універмаг та поховав під собою безліч життів схаменулися і побачили що набудували. Тепер в нас набудують халабуд з гівна та палок що страшно буде заходити в таку будівлю.
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21.07.2025 10:27 Відповісти
А ще за інвциативи Шуляк скасували житловий кодекс.
Враховуючи відсутність відповідальності недобросовісних забудовників, мені вже страшно 😭

https://sud.ua/uk/news/publication/336123-verkhovnaya-rada-odobrila-zakonoproekt-ob-otmene-zhilischnogo-kodeksa-kotoryy-rasshiryaet-osnovaniya-dlya-vyseleniya-iz-sluzhebnogo-zhilya
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21.07.2025 10:30 Відповісти
ну, по-перше, Житловий кодекс давно є морально застарілим, його, прийнятий в далекому 1983-му, періодично намагались реанімувати змінами, але труп є труп.
по-друге, Житловий кодекс до відповідальності забудовників не має жодного відношення.
відповідальність це ЦК, КК, КУпАП.
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21.07.2025 11:02 Відповісти
Немає ні того, ні іншого, роби що хочеш, як хочеш
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21.07.2025 11:07 Відповісти
Поки політ еліта не бачить свого майбутнього і своїх сімей в Україні, все буде марно - це фізика не попреш
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21.07.2025 10:32 Відповісти

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