"Проєктуй і будуй": Кабмін дозволить будівельним підрядникам самостійно проєктувати об’єкти
Кабінет Міністрів планує схвалити експериментальний проєкт, який дозволить державним замовниками замовляти будівельні роботи за моделлю design&build (проєктуй та будуй).
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, це дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.
"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design&build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм", – написала Свириденко.
Вона пояснила, що підряднику дозволять самостійно як розробляти проєктну документацію, так і виконувати будівельні роботи.
"Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", – додала Свириденко.
Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури вже почало використовувати модель design&build (проєктуй та будуй) для проєктів захисних укриттів , розповідав його тодішній очільник Мустафа Найєм восени 2023 року.
Водночас він визнавав, що така модель може підвищити ризики зловживань, тому Агентство впроваджувало додаткові інструменти контролю на етапі проєктування та будівництва.
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Акакая разніца??
Враховуючи відсутність відповідальності недобросовісних забудовників, мені вже страшно 😭
https://sud.ua/uk/news/publication/336123-verkhovnaya-rada-odobrila-zakonoproekt-ob-otmene-zhilischnogo-kodeksa-kotoryy-rasshiryaet-osnovaniya-dlya-vyseleniya-iz-sluzhebnogo-zhilya
по-друге, Житловий кодекс до відповідальності забудовників не має жодного відношення.
відповідальність це ЦК, КК, КУпАП.