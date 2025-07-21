"Дамба століття": Китай починає будівництво найбільшої у світі ГЕС вартістю $170 мільярдів

Прем’єр Держради КНР Лі Цян оголосив про початок будівництва найбільшої у світі каскадної ГЕС на річці Ярлунг-Цангпо (Брахмапутрі), який обійдеться щонайменше у $170 млрд.

Китайські біржові індекси сприйняли мегапроєкт як сигнал масштабного держстимулу – акції компаній у секторі будівництва зросли майже на 4%, а низка підрядників досягла денних "стель" зростання, повідомляє Reuters.

Потужність нової дамби очікується на рівні 300 млрд кВт-год на рік, що дозволить виробляти стільки ж електроенергії, скільки спожила вся Велика Британія у 2024 році.

Будівництво триватиме приблизно до середини 2030-х років, проте перший блок можуть запустити вже за п’ять років. Citi оцінює додатковий імпульс для ВВП у 120 млрд юанів щороку протягом десятирічного циклу будівництва.

Читайте також: "Укргідроенерго" оцінило збитки внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіянами у 10 мільярдів на рік

Водночас Індія готує ноту протесту та вимагає транскордонної оцінки впливу проєкту, хоча Пекін наполягає, що водозабір зі спільної річки для країн буде мінімальним.

У підсумку, це буде найбільший інфраструктурний проєкт Китаю після ГЕС "Три ущелини", яка створила мільйон робочих місць, але призвела до переміщення стількох само людей. Тепер влада уникає цифр про переселення, роблячи ставку на "зелений" імідж і потребу в дешевій енергії для економіки, що сповільнюється.

Раніше повідомлялось, що найбільша в світі хімічна компанія BASF підписала 10-річний контракт на закупівлю газу в Норвегії.