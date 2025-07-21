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Новини Ринок електроенергії
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"Дамба століття": Китай починає будівництво найбільшої у світі ГЕС вартістю $170 мільярдів

китай,сі,цзіньпін

Прем’єр Держради КНР Лі Цян оголосив про початок будівництва найбільшої у світі каскадної ГЕС на річці Ярлунг-Цангпо (Брахмапутрі), який обійдеться щонайменше у $170 млрд.

Китайські біржові індекси сприйняли мегапроєкт як сигнал масштабного держстимулу – акції компаній у секторі будівництва зросли майже на 4%, а низка підрядників досягла денних "стель" зростання, повідомляє Reuters.

Потужність нової дамби очікується на рівні 300 млрд кВт-год на рік, що дозволить виробляти стільки ж електроенергії, скільки спожила вся Велика Британія у 2024 році.

Будівництво триватиме приблизно до середини 2030-х років, проте перший блок можуть запустити вже за п’ять років. Citi оцінює додатковий імпульс для ВВП у 120 млрд юанів щороку протягом десятирічного циклу будівництва.

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Водночас Індія готує ноту протесту та вимагає транскордонної оцінки впливу проєкту, хоча Пекін наполягає, що водозабір зі спільної річки для країн буде мінімальним.

У підсумку, це буде найбільший інфраструктурний проєкт Китаю після ГЕС "Три ущелини", яка створила мільйон робочих місць, але призвела до переміщення стількох само людей. Тепер влада уникає цифр про переселення, роблячи ставку на "зелений" імідж і потребу в дешевій енергії для економіки, що сповільнюється.

Раніше повідомлялось, що найбільша в світі хімічна компанія BASF підписала 10-річний контракт на закупівлю газу в Норвегії.

Автор: 

ГЕС (129) інвестиції (1581) Китай (2183) електроенергія (4330)


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Топ коментарі
+3
Треба ж чимось, отих ***********, відволікати від реальності! Громадйом пятілєток?? Як і в совдепії!!
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21.07.2025 12:55 Відповісти
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Треба ж чимось, отих ***********, відволікати від реальності! Громадйом пятілєток?? Як і в совдепії!!
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21.07.2025 12:55 Відповісти
фігня на палочці.

Де свібоди нема решта немає значення
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21.07.2025 12:58 Відповісти
Закат кожної диктатури починається з реалізації великих проектів. Вперед
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21.07.2025 12:59 Відповісти
Ну, не зовсім...Біломорканал та інші мегадрочки на той час не були передвісниками подібного
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21.07.2025 13:11 Відповісти
Так було вже .... "великий поворот північних річок" (( Дай Боже щоб і у цьому випадкові результат став схожим .
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21.07.2025 13:09 Відповісти
А ***** уже потратило на войну $1трлн.!!!🥳🤣🤡🤪😅🥳
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21.07.2025 13:19 Відповісти
Круту дорогу по при ту річку і далі побудували,побудують і каскад.
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21.07.2025 13:19 Відповісти
Це все одно, щоб Німеччина почала будувати в гірських районах істоків Дунаю каскад ГЕС з системою водосховищ, поклавши великий і товстий на інші країни де протікає найбільша ріка Європи. КПК взагалі не звертають на сусідні країни, бо як комуняки - вони п.дори.
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21.07.2025 13:23 Відповісти
А наши идиоты строят дорогие солнечные электростанции, за которые расплачивается население своими деньгами, а наша продукция, произведенная из дорогой электроэнергии становится не конкурентоспособной и низко рентабельной!!!! Зато делки при власти наживаются и выводят деньги в оффшоры!!!
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21.07.2025 13:25 Відповісти
А ти ***** тупоголовий - викидай гроші на війну !!
..
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21.07.2025 13:25 Відповісти
Щоб та плотина боком Сі не вилізла.
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21.07.2025 13:38 Відповісти

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