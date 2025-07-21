В Україні дешевшає картопля нового врожаю, однак ціни на чверть вищі за торішні
В Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Основною причиною цього є покращення погодних умов та активізація збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
Так, на сьогодні картопля продається за 11-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. Основною причиною зниження цін на неї є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока, що також чинить тиск на ціни.
При цьому в другій половині липня минулого року ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж зараз.
Ананлітики проєкту не виключають, що ціни на картоплю в Україні будуть знижуватися й надалі через збільшення пропозиції на ринку.
Раніше президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник заявив, що час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль