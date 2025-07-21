В Україні дешевшає картопля нового врожаю, однак ціни на чверть вищі за торішні

В Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Основною причиною цього є покращення погодних умов та активізація збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, на сьогодні картопля продається за 11-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. Основною причиною зниження цін на неї є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока, що також чинить тиск на ціни.

При цьому в другій половині липня минулого року ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж зараз.

Ананлітики проєкту не виключають, що ціни на картоплю в Україні будуть знижуватися й надалі через збільшення пропозиції на ринку.

Раніше президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник заявив, що час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.