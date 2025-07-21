В Україні за пів року знизилися зарплати IT-менеджерів. Хто та скільки заробляє?. ІНФОГРАФІКА

Медіанна зарплата в ІТ-менеджменті України за пів року знизилася з $3150 до $3000, передусім через зниження зарплат найдосвідченіших менеджерів та зарплат Product Managers.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Як повідомляється, Engineering Managers залишаються найоплачуванішою категорією фахівців з менеджменту (медіана $6600) з позитивною динамікою зарплат.

Далі за рівнем зарплат Product Managers високого рівня: у Head of Product – $4916, у Lead Product Manager – $4800.

Зарплати Project Managers високого рівня нижчі: медіанна зарплата Program Manager – $4550, у Delivery Manager – $4000.

Зрівнялися медіанні зарплати Junior Project Managers та Junior Product Managers ($1200). Проте серед більш досвідчених фахівців зберігається різниця в зарплатах на користь Product Managers.

Медіанна зарплата фахівців з менеджменту найвища в аутстафінгових компаніях ($4000), бо ці компанії частіше наймають досвідчених фахівців.

Менеджери в аустафінгових компаніях у середньому мають 10 років досвіду в ІТ, проти 8 років в продуктових та сервісних компаніях. Проте потрапити сюди досить важко: лише 4% фахівців з менеджменту працюють в аустафінгових компаніях.

53% фахівців з менеджменту працюють у продуктових компаніях, а 32% – у сервісних. Суттєвих відмінностей в досвіді та медіанних зарплатах фахівців з менеджменту в цих компаніях наразі немає.

Проте зарплати Delivery Managers дещо вищі в сервісних компаніях, а Engineering Managers – у продуктових.

Як і пів року тому, медіанні зарплати менеджерів у Львові дещо вищі, ніж в Києві та інших містах. Передусім різниця виникає через вищі зарплати Project Managers з досвідом від 3 років ($3000 у Львові проти $2500 в Києві).

Медіанні зарплати Product Managers за кордоном вищі в середньому на 25%, ніж в Україні. Зарплати Product Owners та Delivery managers вищі на 13%, Engineering managers – на 19%.

Для Project Managers різниця не така помітна. Суттєво відрізняються тільки зарплати фахівців з досвідом 6-9 років ($2700 в Україні проти $3600 за кордоном), а зарплати інших фахівців майже однакові.

Лише 3% фахівців з менеджменту почали працювати в ІТ протягом останнього року.

Найдосвідченіші – Engineering Managers. У середньому, вони мають 14 років досвіду в ІТ. Head of Product та Program Managers у середньому працюють в ІТ по 12 років, Scrum Master – 11 років, Delivery manager – 10.

Медіанний вік фахівців з менеджменту не змінився за пів року і становить 32 роки.

Частка жінок теж не змінилась (41%). Найбільше жінок серед Project Managers (51%) Scrum Masters (47%). Найменше – серед Engineering Managers (7%), а також Program Managers (28%) та Delivery Managers (33%).

Як повідомлялося, в Україні 14 провідних IT-компаній створили першу в країні саморегульовану організацію у сфері штучного інтелекту, підписавши відповідний меморандум. Так, компанії розроблятимуть інноваційні продукти з дотриманням принципів безпечного використання ШІ.

До того стало відомо, що обсяг експорту IT-послуг із України в травні цього року становив $545 млн, що на $24 млн (4,2%) менше, ніж у квітні, але близько до показників початку року.

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% – до 56,48 млрд грн.