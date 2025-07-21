Польща збирається купити частку в супутниковій компанії, яка допомогла Україні перед повномасштабним вторгненням Росії, – FT

Польща збирається купити частку в супутниковій компанії ICEYE, яка надала Україні зображення пересування російських військ перед повномасштабним наступом Росії в лютому 2022 року, а минулого року підписала меморандум про співпрацю для посилення взаємодії з Києвом.

Про це пише Financial Times, передає Укрінформ.

За словами головного виконавчого директора компанії Рафала Моджевський, Польща перебуває на завершальній стадії переговорів щодо придбання частки в ICEYE.

При цьому Моджевський не розкрив обсяг інвестицій.

Втім, він додав, що цей польський вклад стане доповненням до $550 млн, уже залучених від інвесторів.

Компанія ICEYE, заснована у 2014 році Моджевським та його фінським партнером Пеккою Лаурілою для надання радіолокаційних знімків переміщення крижаних блоків для арктичних судноплавних компаній, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, стала постачальником військової допомоги.

Моджевський зазначив, що вартість компанії "значно зросла" і наразі перевищує $1 млрд.

Він також розповів, що ICEYE планує щонайменше вчетверо розширити свої виробничі потужності, щоб задовольнити зростальний попит на свої супутники.

У травні Міністерство оборони Польщі придбало шість супутників ICEYE за $230 млн.

Раніше стало відомо, що Росія повідомила міжнародним регуляторам, що вважає цивільні навігаційні супутники та супутники мовлення в Європі, які використовуються також для підтримки України, своїми законними цілями та може глушити їхні сигнали на цих підставах.

Перед тим повідомлялося, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.