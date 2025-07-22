Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найпопулярніших вакансій цього року

Державна служба зайнятості України цього року пропонувала 231 тис. вакансій із зарплатами до 230 тис. грн на місяць. Шукачі роботи могли обрати вакансію за 3303 професіями.

Про це йдеться в повідомленні Служби.

Так, найпопулярнішими пропозиціями роботи стали:

продавець продовольчих товарів та інші продавці. Таких пропозицій було 17,9 тис.;

вакансії підсобного працівника зустрічалися 10,8 тис. разів;

водій автотранспортних засобів. Роботодавці шукали не тільки звичайних водіїв, а ще й водіїв навантажувачів, автобусів, трамваїв та тролейбусів. Загалом таким працівникам пропонували роботу 9,4 тис. разів;

кухар також належить до найпопулярніших професій. Загалом серед спеціалістів, які займаються приготуванням їжі, було 7,8 тис. вакансій;

сестра медична чи брат медичний. Якщо врахувати медсестер із догляду за хворими, в стоматології, в операційній, з дієтичного харчування тощо, то вийде 7,1 тис. вакансій;

прибиральник службових приміщень, інші вакансії, що стосувалися прибирання територій чи виробничих приміщень. Загальна кількість – 6,9 тис. вакансій;

бухгалтер, а також головний бухгалтер, спеціаліст, експерт, начальник бухгалтерії тощо. Загалом шукали 5,7 тис. разів;

адміністратор та інші варіації, такі як адміністратор залу, офіс-адміністратор, адміністратор кінотеатрів та інші – 3,2 тис. вакансій;

швачка. При створенні одягу часто співпрацює багато спеціалістів, таких як дизайнер одягу, закрійник, кравець, технолог та модельєр. Але безпосередньо швачок на роботу цього року запрошували 2,9 тис. разів;

охоронник. Потреба в таких працівниках – 2,7 тис. вакансій із початку року.

Раніше стало відомо, що від початку запуску восени минулого року експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки, вже понад 550 жінок розпочали навчання традиційно "чоловічим" професіям.

До того повідомлялося, що кількість внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до Державної служби зайнятості у пошуку роботи, значно зменшилася. Так, за перше півріччя 2025 року у пошуку вакансій звернулися 34 тис. переселенців, тоді як за аналогічний період минулого року таких клієнтів було 56 тис. осіб, тобто кількість звернень скоротилася на 40%.

Перед тим у Держслужбі зайнятості пояснили, що в Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю, передбачено 40 робочих годин на тиждень, а в умовах воєнного стану на окремих об'єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.