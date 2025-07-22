Держава видаватиме гранти на відкриття приватних дитсадків: можна отримати мільйон

Кабінет Міністрів дозволив видавати гранти на відкриття чи розширення приватних закладів дошкільної освіти за програмою "Власна справа" .

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За умовами програми, українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти: ясла, дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, спеціальний дитячий садок, центр розвитку дитини в розмірі:

до 500 тис. грн, за умови створення щонайменше двох робочих місць.

500 тис. – 1 млн грн, за умови створення щонайменше чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% кошти держави, 30% кошти грантера)

Грантові кошти можна використовувати на ремонт і облаштування приміщень, обладнання, меблі, техніку, інтерактивне оснащення, іграшки, навчальні матеріали, маркетинг, транспорт, запуск по франшизі.

"Власна справа" діє з 2022 року й уже підтримала 27 тис. українців, профінансувавши тисячі нових кав’ярень, майстерень і виробничих бізнесів. Новий компонент спрямований на нарощування мережі дошкільних закладів і збільшення кількості місць для малюків", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Гранти адмініструє Фонд розвитку підприємництва, а подати заявку можна через портал "Дія". Рішення ухвалюється протягом 15-20 днів після подачі бізнес-плану та співбесіди, додали у Мінекономіки.

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Як раніше повідомлялось, в Україні стартувала безкоштовна програма грантів для молодих підприємців віком 18-35 років.