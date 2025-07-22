"Метінвест" Ахметова очолив рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні

Група "Метінвест" стала лідером рейтингу найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту за версією delo.ua. Разом із Київською школою економіки видання опитало понад 200 найбільших компаній України, дослідило їхній внесок в освітній сектор і визначило 52 лідери.

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

До першої п'ятірки найбільших інвесторів в освіту також увійшли IT-компанії Intellias і Sigma Software, ПУМБ та агрохолдинг Kernel.

У 2022-2025 роках "Метінвест" інвестував у розвиток освіти 570 млн грн, а його індекс освітньої філантропії становить 95,1 із 100 балів.

У 2020 році компанія заснувала гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка". У 2021 році університет отримав державні ліцензії на проведення освітньої діяльності та розпочав перші навчальні програми. У 2022 році відбувся перший набір студентів до вишу, у 2024 році – випуск перших 143 магістрів, а у 2025 році – ще 124 магістрів.

Нині "Метінвест Політехніка" надає можливість здобути інженерно-технічну вищу освіту за 19 програмами бакалаврату, 21 – магістратури та 5 напрямами аспірантури, а також пропонує курси підвищення кваліфікації та тренінги.

У створення матеріальної бази та розвиток "Метінвест Політехніки" компанія інвестувала 513 млн грн.

Також "Метінвест" розвиває професійну освіту в Україні, створюючи кваліфікаційні центри на базі своїх підприємств. Серед інших проєктів – архітектурна трансформація шкіл, стажування для українських студентів за кордоном, внутрішнє навчання співробітників, топкерівників, навчання з надання домедичної допомоги, підтримка профтехів тощо.

"Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Також нещодавно компанія запустила програму для повернення додому українців-студентів у Великій Британії Steel Force: вона розрахована на українських студентів, які здобувають вищу освіту в Англії. Найуспішніші учасники програми пройдуть оплачуване стажування на підприємствах компанії.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч отримати вищу освіту в технічному університеті "Метінвест Політехніка" за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій. Вступникам з цих категорій не потрібно складати національний мультипредметний тест: достатньо пройти онлайн-співбесіду.