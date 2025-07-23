Прибутковість українських агрокультур зросла вчетверо, лідери – соняшник, кукурудза та ріпак
Середній прогнозний показник EBITDA у 14 провідних агрохолдингах України зріс із $94 до $402 за гектар у 2024 році.
Найбільшу маржу демонструють соняшник, кукурудза та озимий ріпак, попри спекотну погоду, яка місцями піднімала температуру ґрунту до +60 °C і тиснула на врожайність, повідомляє Latifundist із посиланням на дані дослідження Agrohub Benchmarking, що охопило 1,7 млн га посівів у восьми регіонах країни.
Рентабельність цих культур пояснюється стрімким зростанням цін, а соняшник аграрії майже повністю реалізували ще до кінця січня на тлі підвищеного попиту переробних заводів.
Цьому сприяли й стабільні морські перевезення – до кінця січня 2025 року фермери вже продали понад 60% нового врожаю кукурудзи й соняшнику, тоді як у цей самий період торік – лише чверть.
За підрахунками авторів дослідження, додатковий ефект дала економія на витратах:
- собівартість вирощування соняшнику та ріпаку знизилася приблизно на 8% завдяки дешевшим добривам;
- витрати на засоби захисту рослин для соняшнику й кукурудзи скоротилися на 11% через меншу потребу в обробках у посушливих умовах;
- зменшена вологість зерна кукурудзи у середньому 16,7% проти 19,8% у 2023-му – скоротила видатки на сушіння й післязбиральну доробку.
У підсумку навіть за складної погоди ключові експортно-орієнтовані культури змогли підвищити маржинальність, забезпечивши агросектору найкращі фінансові показники з початку повномасштабної війни, зазначають автори дослідження, які проаналізували близько чверті посівів сої, озимої пшениці та кукурудзи, а також 18% посівів соняшника.
Раніше повідомлялось, що ціни на пшеницю в Україні зростають через погану врожайність та пізні жнива.
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