Прибутковість українських агрокультур зросла вчетверо, лідери – соняшник, кукурудза та ріпак

Середній прогнозний показник EBITDA у 14 провідних агрохолдингах України зріс із $94 до $402 за гектар у 2024 році.

Найбільшу маржу демонструють соняшник, кукурудза та озимий ріпак, попри спекотну погоду, яка місцями піднімала температуру ґрунту до +60 °C і тиснула на врожайність, повідомляє Latifundist із посиланням на дані дослідження Agrohub Benchmarking, що охопило 1,7 млн га посівів у восьми регіонах країни.

Рентабельність цих культур пояснюється стрімким зростанням цін, а соняшник аграрії майже повністю реалізували ще до кінця січня на тлі підвищеного попиту переробних заводів.

Цьому сприяли й стабільні морські перевезення – до кінця січня 2025 року фермери вже продали понад 60% нового врожаю кукурудзи й соняшнику, тоді як у цей самий період торік – лише чверть.

За підрахунками авторів дослідження, додатковий ефект дала економія на витратах:

собівартість вирощування соняшнику та ріпаку знизилася приблизно на 8% завдяки дешевшим добривам;

витрати на засоби захисту рослин для соняшнику й кукурудзи скоротилися на 11% через меншу потребу в обробках у посушливих умовах;

зменшена вологість зерна кукурудзи у середньому 16,7% проти 19,8% у 2023-му – скоротила видатки на сушіння й післязбиральну доробку.

У підсумку навіть за складної погоди ключові експортно-орієнтовані культури змогли підвищити маржинальність, забезпечивши агросектору найкращі фінансові показники з початку повномасштабної війни, зазначають автори дослідження, які проаналізували близько чверті посівів сої, озимої пшениці та кукурудзи, а також 18% посівів соняшника.

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Раніше повідомлялось, що ціни на пшеницю в Україні зростають через погану врожайність та пізні жнива.