Ціни на срібло зросли до максимуму за 14 років

Світові ціни на срібло 23 липня зросли до найвищого за майже 14 років рівня, чому сприяли побоювання щодо митної політики США, ознаки напруження на спотовому ринку та зростаючий інтерес інвесторів до альтернатив золоту.

Про це пише Reuters.

Так, ціна на спотове срібло зросла на 0,3%, до $39,4 за унцію, що є найвищим рівнем з вересня 2011 року.

Срібло, як дорогоцінний, так і промисловий метал, зросло на 36% цього року, перевищивши зростання золота на 31% і наблизившись до ключової позначки в $40 за унцію. У 2011 році метал досяг рекордної позначки в $49.

Плани президента США Дональда Трампа запровадити 50% мито на імпорт міді з 1 серпня, а також тарифи США для Мексики збільшили премію американських ф'ючерсів на срібло та інші метали щодо лондонських еталонних індексів у липні, що призвело до зростання ставок оренди на спотовому ринку.

Аналітики зазначають, що промисловий попит на срібло, який вже п'ятий рік поспіль відчуває структурний дефіцит ринку, залишається стабільним, тоді як інвестиційний попит набирає обертів як більш доступна альтернатива золоту.

Нещодавнє зростання ціни на срібло покращило його співвідношення до золота до найсильнішого рівня за сім місяців. Наразі для купівлі унції золота потрібно 87 унцій срібла порівняно зі 105 унціями у квітні.

У червні повідомлялося, що ціни на платину на світовому ринку підстрибнули до найвищого рівня з 2014 року. Це пов'язано з дефіцитом постачання та хвилею спекулятивних покупок, яка сколихнула ринок дорогоцінних металів.

До того стало відомо, що ціни на золото цього року обігнали традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори наразі переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому дорожчає золото та скільки це триватиме?