Нідерланди з наступного року створять "аварійний резерв" газу

Нідерланди планують створити "аварійний резерв" газу починаючи з 2026 року, щоб пом'якшити занепокоєння трейдерів щодо повільного закачування газу в сховища. Державна енергетична компанія EBN BV уже розпочала закачування газу в один з об'єктів країни, а уряд працює над законодавчою пропозицією щодо резерву.

Про це пише Bloomberg.

За словами речника Міністерства кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів Тіма ван Дейка, запаси відповідають пороговим значенням Європейського Союзу на цей місяць і на шляху до досягнення національної цілі в 80% до листопада.

Трейдери стежать за голландськими резервами, оскільки вони відстають від таких країн, як Франція, Італія та Австрія. Країна є відносно невеликим споживачем енергії, але водночас – ключовим торговим хабом, де торгується еталонний газ Європи.

Нідерландські сховища заповнені трохи більше ніж на 50%, що є найнижчим рівнем для цієї пори року з 2021 року. Найбільше сховище, "Бергермер", на початку цього року зазнало повільного бронювання потужностей, хоча зараз воно заповнене приблизно на 64%.

Залежність країни від імпорту газу різко зросла в останні роки, оскільки її внутрішнє виробництво різко скоротилося.

Оператор мережі Nederlandse Gasunie NV закликав до створення аварійного буфера на випадок "тривалих перебоїв у постачанні газу". Кілька членів Європейського Союзу мають стратегічний резерв газу, включно з Італією, Австрією та Польщею, тоді як Німеччина вивчає, чи потрібен їй такий резерв.

Раніше в липні повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ще на два роки продовжила правило щодо заповнення газосховищ перед опалювальним сезоном на 90%.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої угоди про продовження на два роки правил заповнення газосховищ з новими, більш гнучкими умовами.