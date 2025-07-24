Бізнес отримав за час війни майже 150 мільярдів кредитів під гарантії держави. ІНФОГРАФІКА

З початку дії воєнного стану бізнес залучив 43 503 кредити на 147,3 млрд грн за механізмом державних гарантій на портфельній основі.

Лише у червні бізнес отримав 724 пільгові кредити на 3,6 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн забезпечено державними гарантіями за основним боргом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом від початку дії механізму кредитування під державні гарантії в грудні 2020 року українські підприємці отримали 48 653 кредити на суму 157,7 млрд грн.

Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд грн, із яких 36,5 млрд грн покриваються гарантіями, що становить 71% від доступного ліміту у 51,7 млрд грн.

Лідерами за кількістю таких кредитів є:

"Приватбанк" – 15 551 кредит на 24 млрд грн;

"Ощадбанк" – 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн;

"Укргазбанк" – 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн.

Найбільші обсяги фінансування спостерігаються в Києві – 2 799 кредитів на 10,9 млрд грн, Дніпропетровській – 6,4 млрд грн та Львівській областях – 6 млрд грн.

За секторами економіки лідирують сільське господарство – 4 864 кредити на 29 млрд грн, переробна промисловість – 22,3 млрд грн і торгівля – 20,8 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 48 мільярдів.

При цьому, згідно нещодавнього опитування НБУ, банки планують пом’якшити умови кредитування бізнесу та населення до кінця 2025 року.