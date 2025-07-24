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Новини
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Бізнес отримав за час війни майже 150 мільярдів кредитів під гарантії держави. ІНФОГРАФІКА

инвестиции

З початку дії воєнного стану бізнес залучив 43 503 кредити на 147,3 млрд грн за механізмом державних гарантій на портфельній основі.

Лише у червні бізнес отримав 724 пільгові кредити на 3,6 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн забезпечено державними гарантіями за основним боргом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом від початку дії механізму кредитування під державні гарантії в грудні 2020 року українські підприємці отримали 48 653 кредити на суму 157,7 млрд грн.

Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд грн, із яких 36,5 млрд грн покриваються гарантіями, що становить 71% від доступного ліміту у 51,7 млрд грн.

Лідерами за кількістю таких кредитів є:

  • "Приватбанк" – 15 551 кредит на 24 млрд грн;
  • "Ощадбанк" – 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн;
  • "Укргазбанк" – 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн.

Найбільші обсяги фінансування спостерігаються в Києві – 2 799 кредитів на 10,9 млрд грн, Дніпропетровській – 6,4 млрд грн та Львівській областях – 6 млрд грн.

За секторами економіки лідирують сільське господарство – 4 864 кредити на 29 млрд грн, переробна промисловість – 22,3 млрд грн і торгівля – 20,8 млрд грн.

мінфін

Раніше повідомлялось, що обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 48 мільярдів.

При цьому, згідно нещодавнього опитування НБУ, банки планують пом’якшити умови кредитування бізнесу та населення до кінця 2025 року.

Автор: 

кредит (3366) Мінфін (2970) гарантія (94)


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Чей бизнес? Арахамии ил Миндича?
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24.07.2025 10:58 Відповісти
З язика зірвали!
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24.07.2025 11:02 Відповісти
20 миллиардов на торговлю?Охренели мрази,фоповцы платят бешенные налоги,а их передают своим торговым сетям за откаты.
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24.07.2025 11:04 Відповісти
А скільки з цього дійшло до України, я вже не кажу про людей
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24.07.2025 11:05 Відповісти
Бізнес агрохімії юзіка міндіча , а звичайні люди отримали лише податки ,
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24.07.2025 11:10 Відповісти

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