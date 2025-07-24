В Україні відкрили найбільший завод з виробництва замороженої здоби. ФОТО

Компанія Bakery Food Investment (BFI) офіційно відкрила новий завод з виробництва заморожених хлібобулочних виробів у Хусті Закарпатської області.

Загальна сума інвестицій у будівництво заводу склала 400 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі компанії.

BFI придбала виробничий майданчик у вересні 2024 року, а вже у травні 2025-го запустила першу з п’яти виробничих ліній. Чотири з них спеціалізуються на виготовленні замороженої хлібобулочної продукції – здобних виробів, тіста філо, круасанів та донатів. Ще одна лінія призначена для виробництва льоду.

Планова потужність підприємства – до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва заморожених хлібобулочних виробів.

"Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місця та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави. Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни та створення унікальних продуктів", – заявив власник компанії BFI Олег Міщенко.

Власник компанії BFI Олег Міщенко

Він зауважив, що зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників.

При цьому нове виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й експорт: у планах компанії експортувати до 30% виробів.

"Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність виробництва від зовнішніх ризиків. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень", – зазначив Міщенко.

Він зауважив, що разом із виробництвом, у Хусті компанія розвиває ініціативу, орієнтовану на громаду та працівників.

За його словами, будівництво заводу в Хусті – частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії Bakery Food Investment також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

Керівник компанії додав, що ключову роль у проекті для енергонезалежності відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" та ініціативи "Джерело енергії".

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Компанія Bakery Food Investment є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.

BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.