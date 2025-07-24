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Новини Відновлення України
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В Україні відкрили найбільший завод з виробництва замороженої здоби. ФОТО

BFI

Компанія Bakery Food Investment (BFI) офіційно відкрила новий завод з виробництва заморожених хлібобулочних виробів у Хусті Закарпатської області.

Загальна сума інвестицій у будівництво заводу склала 400 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі компанії.

BFI придбала виробничий майданчик у вересні 2024 року, а вже у травні 2025-го запустила першу з п’яти виробничих ліній. Чотири з них спеціалізуються на виготовленні замороженої хлібобулочної продукції – здобних виробів, тіста філо, круасанів та донатів. Ще одна лінія призначена для виробництва льоду.

Планова потужність підприємства – до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва заморожених хлібобулочних виробів. 

"Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місця та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави. Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни та створення унікальних продуктів", – заявив власник компанії BFI Олег Міщенко.

власник компанії BFI Олег Міщенко,
Власник компанії BFI Олег Міщенко

Він зауважив, що зараз український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників.

При цьому нове виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й експорт: у планах компанії експортувати до 30% виробів.

"Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність виробництва від зовнішніх ризиків. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень", – зазначив Міщенко.

Він зауважив, що разом із виробництвом, у Хусті компанія розвиває ініціативу, орієнтовану на громаду та працівників.

BFI

За його словами, будівництво заводу в Хусті – частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії Bakery Food Investment також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

Керівник компанії додав, що ключову роль у проекті для енергонезалежності відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" та ініціативи "Джерело енергії".

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Компанія Bakery Food Investment є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.

BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.

Автор: 

завод (752) хліб (68) Новини компаній (3513) Закарпатська область (287)


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Топ коментарі
+3
А найуха той заморожений хліб? Для фронту не підходить тому шо треба в морозі тримати. А для чого ще? Свіжий хліб є свіжий хліб і його в Україні достатньо, слава Богу.
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24.07.2025 12:53 Відповісти
+2
jps координаты не сообщайте помощнику сивковича,иначе дело будет плохо.
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24.07.2025 12:29 Відповісти
+1
Ви тут обережніше - бо як тільки " відремонтували- побудували- просверлили " = одразу прилитіло.
Це як з Кременгським НПЗ нп початку війни = бла бла бла "відновили" = хрясь і нема.
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24.07.2025 12:40 Відповісти
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Ну хоч заморожених булочок наїмось!
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24.07.2025 12:27 Відповісти
З кацапськими немовлятами саме-то.
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24.07.2025 12:32 Відповісти
jps координаты не сообщайте помощнику сивковича,иначе дело будет плохо.
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24.07.2025 12:29 Відповісти
Ну і напуя воно зараз, голодні, чи що? Чи без цієї отрави ніяк? *******...
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24.07.2025 12:31 Відповісти
Тобі все не так - продають за кордон зерно - не такі , планують із того зерна в Україні готовий продукт виробляти - знов не так (((((
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24.07.2025 14:17 Відповісти
Продають зерно - не такі, бо переробка не додатковий плюс, нє? (валютний). Те, що в статті - не переробка, а ****-буєр - як за призначенням, так і за об"ємом
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24.07.2025 14:34 Відповісти
"Те, що в статті - не переробка, а ****-буєр - як за призначенням, так і за об"ємом " Просвіти мене , що по твоєму "переробка зерна " , може коли з нього спирт гнати краще , нє ?
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24.07.2025 14:37 Відповісти
Як милом "Махарані" нехай моєтсяотой цап Нарендра шо отой гівнюк Моді, так і замородену здобу нехай їсть отой Олег шо отой Міщенко, з родиною.
Інвестиції це чудово но я не прціновувач замороженой здоби.
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24.07.2025 12:35 Відповісти
Які проблеми , тебе силою змушують купувати та їсти ? Підеш і купиш "свіжу" , яку тобі у ятці на вулиці продадуть , розморозивши попередньо
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24.07.2025 14:19 Відповісти
Ви тут обережніше - бо як тільки " відремонтували- побудували- просверлили " = одразу прилитіло.
Це як з Кременгським НПЗ нп початку війни = бла бла бла "відновили" = хрясь і нема.
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24.07.2025 12:40 Відповісти
Для чого заморожувати хлібобулочні вироби, на експорт?
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24.07.2025 12:48 Відповісти
Так збільшуються терміни зберігання при мінімальній втраті якості продукції . Не думайте що коли відвідуєте кафе чи ресторан , то там усе для вас персонально свіже готують , більшість страв вже чекають свого часу по лотках у холодильних та морозильних камерах , саме тому вам страву подадуть за 10-15 хвилин коли на приготування іде година а то і більше .
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24.07.2025 14:23 Відповісти
А найуха той заморожений хліб? Для фронту не підходить тому шо треба в морозі тримати. А для чого ще? Свіжий хліб є свіжий хліб і його в Україні достатньо, слава Богу.
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24.07.2025 12:53 Відповісти
Для такого як ти покупця "свіжого " хліба , що біжить до супермаркета і хапає випічку супермаркетівської пекарні , до цього у неї привозили готову сировину у відрах пластикових , а тепер все зводитиметься до розморожування .
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24.07.2025 14:26 Відповісти
Хавчик для совсем бедных?. Кто не может себе позволить нормальную свежую булку или хлеб? Анонс покрашенная? В Метро целые полки этой херни, но ее продают оптовикам для фастфудов и кофеин. Ну тесто замороженное ещё ладно. Но там оборот копеешный и нынешние производители более чем справляться со спросом. Ну ещё как вариант на Европу. Потому и построили поближе к ЕС.
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24.07.2025 13:52 Відповісти
Коли цей "хавчик для бідних " витіснить із полиць традиційну продукцію за рахунок своєї меншої собівартості , то їстимеш його і ти , хоч і багач . Ну хіба сам пекти навчишся , або кухаря наймеш .
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24.07.2025 14:28 Відповісти
Печія, жеріть його самі.
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24.07.2025 14:02 Відповісти
Печія не від методу зберігання , а від інгредієнтів . Ну а якісне ніяк не може бути дешевим .
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24.07.2025 14:30 Відповісти
ще геолокацію напишіть
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24.07.2025 14:32 Відповісти

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