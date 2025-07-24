Нацбанк готує нові заходи валютної лібералізації для залучення капіталу в Україну, – Пишний

Національний банк України найближчим часом розгляне нові рішення щодо валютної лібералізації, зокрема для розширення стимулів для бізнесу залучати капітал в Україну.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу, передає Укрінформ.

"Національний банк і надалі розглядає різні варіанти і аналізує передумови для подальшої валютної лібералізації. Можу анонсувати, що найближчим часом відповідні рішення Національний банк буде розглядати", – сказав Пишний.

За його словами, логіка валютної лібералізації базується на двох ключових елементах: національній безпеці та додатковому ефекті для відновлення української економіки.

Серед заходів, які зараз опрацьовує регулятор, Пишний назвав розширення стимулюючої лібералізації, питання залучення коштів з-за кордону в ОВДП та низку питань щодо дивідендів.

Ці питання обговорюються всередині Нацбанку та з колегами з Міжнародного валютного фонду, додав голова Нацбанку.

"Ми працюємо над тим, щоб створювати стійкі передумови для поступового відновлення руху капіталу, але безпечного і такого, який працює над створенням додаткових можливостей і підживлює продуктивність", – наголосив Пишний.

Він повідомив, що НБУ шукає баланс між жорсткою монетарною політикою для забезпечення цінової стабільності та підтримкою економічного відновлення. Наразі досягнення інфляційної цілі у 5% дещо відтерміновується з 2026 на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше Нацбанк погіршив макроекономічний прогноз і попередив, що інфляція сповільнюватиметься довше, а економіка України відновлюватиметься повільніше.

Окрім того, Нацбанк вдруге вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%: інфляція може знову зрости.