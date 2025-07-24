Найбільший ТРЦ Москви виставили на продаж після краху надій на повернення західних брендів

Власники найбільшого торгово-розважального центру Москви – "Авіапарку" – вирішили продати об'єкт. Відповідні пропозиції вже розіслані потенційним інвесторам, включно з великими інвестиційними фондами та профільними компаніями. Вартість активу оцінюється в діапазоні від 100 млрд до 120 млрд руб. (до $1,5 млрд), причому половина суми – це боргові зобов'язання.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на трьох консультантів, які працювали з цим ТРЦ.

Поки що жоден потенційний покупець не підписав відповідних документів, що зобов'язують.

Рішення виставити "Авіапарк" на продаж було ухвалено незабаром після того, як російська влада остаточно відмовилася від ідеї дозволити іноземним компаніям повертатися на ринок через зворотний викуп свого бізнесу.

У липні російський уряд підтримав законопроєкт, що дозволяє анулювати опційні угоди про зворотний викуп активів міжнародними корпораціями, які пішли з Росії після початку розв'язаної неї повномасштабної війни проти України.

Нова редакція документу також надає президенту РФ Владіміру Путіну право визначати "додаткові умови", які можуть фактично блокувати будь-які спроби повернення іноземних інвесторів.

Торговий центр "Авіапарк" було відкрито у 2014 році. Його загальна площа – близько 400 тис. кв. м, що робить його найбільшим ТРЦ у Європі. На будівництво було витрачено $1,4 млрд, а орендний дохід у 2023 році становив близько $85 млн.

Раніше заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Роман Чекушов заявляв, що жоден із міжнародних брендів, які пішли з російського ринку після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, не подавав заявок на повернення.

У березні видання The Bell, яке звернулося з відповідним запитом на адресу більш ніж 60 представників бізнесу із країн Заходу, писало, що, незважаючи на активізацію чуток про масове повернення західного бізнесу в Росію на тлі американо-російських контактів, найбільші з компаній, що вийшли з РФ, так і не підтвердили ці домисли.

На початку березня повідомлялося, що російська влада почала пропонувати західним компаніям повернутися на російський ринок після того, як багато з них пішли через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Наприкінці лютого цього року віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що іноземні компанії, які пішли з Росії після початку розв'язаної РФ війни проти України, поки не говорили про своє повернення.