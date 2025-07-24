"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій від Великої Британії на понад 21 мільйон євро. ФОТО

У рамках Фонду підтримки енергетики України було закуплено та передано "Укрзалізниці" 18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу на загальну суму 21,6 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Закупівля відбулася завдяки внеску Великої Британії. Проєкт реалізовано за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Ці установки забезпечать "Укрзалізницю" 41,4 МВт генерувальних потужностей, що суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури.

Мобільні електростанції можна швидко розгорнути там, де це потрібно найбільше. Вони допоможуть залізничній інфраструктурі працювати навіть у випадках знеструмлення.







Раніше повідомлялося, що у Фонді підтримки енергетики України станом на липень 2025 року акумульовано понад 1,15 млрд євро від 33 держав-донорів.

До того стало відомо, що розрив між наявними ресурсами Фонду підтримки енергетики України та пріоритетними потребами енергокомпаній становить приблизно 617 млн євро.

Перед тим повідомлялося, що Фонд підтримки енергетики України за три роки повномасштабної війни підтримав відновлення 2 ГВт генерувальних потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.