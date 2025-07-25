Зростання цін у промисловості уповільнилося до 13,1%. Що продовжує дорожчати?

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину) у червні зріс на 13,1% порівняно з червнем 2024 року.

У межах України ціни підвищилися на 13%, тоді як експортні ціни зросли на 14,3%, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на дані Держстату.

Найбільше уповільнення зростання цін зафіксовано у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: з 45,7% у травні 2025 року до 13,4% у червні.

Найбільше зростання цін у червні зафіксовано у виробництві:

мʼяса та мʼясних продуктів – на 24,1% (24,4% в межах України, 7,8% на експорт);

молочних продуктів – на 18,3%;

хліба (18,9% в межах України, 11,2% на експорт);

хлібобулочних і борошняних виробів – на 17,5% (17,5% та 20,2% відповідно).

У переробній промисловості індекс цін становив 113,1%, зі зростанням внутрішніх цін на рівні 12,2%, а експортних – на 17,3%.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів показали мінімальне зростання цін на 0,7%. Видобуток металевих руд знизився в ціні на 1,2% (мінус 2,9% у межах України та мінус 0,9% на експорт).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 13,4%.

Серед категорій товарів споживчі товари короткострокового використання зросли в ціні на 19% (16,5% у межах України, 30,3% на експорт), енергія – на 11,2% (11,2% та 16% відповідно), а товари проміжного споживання – на 7,5% (7,8% та 7,3%).

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Як повідомлялося, у травні 2025 року зростання цін у промисловості становило 28,9% порівняно з травнем 2024 року. Водночас порівняно із попереднім місяцем Індекс цін виробників промислової продукції у травні 2025 року знизився на 2,4%.