Світові ціни на нафту зростають: Ринок чекає нових торгових угод Трампа

Ціни на нафту завершують тиждень зростанням – у п’ятницю вранці ф’ючерси Brent дорожчають до $69,38 за барель (+0,3%), WTI – до $66,23 (+0,3%).

Головний драйвер – очікування нових торгових договорів США з Європейським Союзом, які можуть знизити загрозу рецесії та поліпшити прогноз попиту на енергоносії, повідомляє Reuters.

Агентство зауважує, що раніше європейські дипломати підтвердили наближення Брюсселю до рамкової угоди зі "стартовим" 15% тарифом і можливими винятками – за аналогією з вже укладеною угодою Вашингтона та Токіо.

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Оптимізм ринку навіть переважив новини про потенційне зростання венесуельського експорту. Джерела Reuters повідомили, що США готуються частково послабити обмеження для партнерів PDVSA, зокрема Chevronе. В результаті це зможе забезпечити ринок додатковими 200 тис. барелів на добу важкої сирої нафти, що частково зніме дефіцит у цьому сегменті, зазначають аналітики ING.

Водночас цього тижня фіксувалися короткочасні перебої в казахстанському та азербайджанському експорті нафти, а також скорочення поставок російського бензину, що підтримало спотові котирування.

Фундаментальну підтримку надали й статистичні дані зі США, де запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися на 3,2 млн барелів – удвічі більше за консенсус‑прогноз.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зростають, оскільки ринок сподівається на нові угоди Трампа.