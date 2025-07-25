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Новини Торгівля нафтою через криптовалюту
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Біткоїн падає після рекорду, інвестори чекають зниження ставок у США, – Bloomberg

биткоин,bitcoin

Курс біткоїна в п’ятницю просів до $115 122 – мінімуму після рекордної позначки у $123 205, взятої минулого тижня на хвилі оптимізму щодо регуляторної "відлиги" в США та стабільного притоку коштів у криптофонди.

Ефір, другий за величиною цифровий токен, впав приблизно на 3%, а XRP впав на 5,3%, повідомляє Bloomberg.

Поштовх до розпродажу дало оприлюднення сильнішого, ніж очікували, звіту з ринку праці США. Збереження високих показників зайнятості зменшило шанси на швидке пом’якшення монетарної політики ФРС й охолодило інтерес інвесторів до ризикових активів загалом, зазначає агентство.

"Висхідний тренд усе ще зберігається, однак імпульс ослаб, і трейдери поводяться обережно", – прокоментувала Рейчел Люкас, аналітик BTC Markets.

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Технічну картину погіршує те, що спроба прориву вище трендової лінії на рівні $125 000 минулого тижня виявилася невдалою.

"Поки ціна нижча за цю межу, базовий сценарій – консолідація з потенціалом корекції", – зазначає Тоні Сайкамор, аналітик IG Australia.

У короткостроковій перспективі увага ринку буде зосереджена на макроданих: будь-які сигнали про послаблення інфляційного тиску або зміни тону ФРС можуть повернути біткоїну імпульс до зростання. Але поки що перевага залишається за обережністю й фіксацією прибутку після майже безперервного ралі з початку року.

Раніше повідомлялось, що Біткоїн встановив новий рекорд: він вперше коштує більше $120 тисяч.

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ціни (3619) криптовалюта (651) біткоїн (293)


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Ну і як теперка жити далі, людоньки - га?
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25.07.2025 12:26 Відповісти
Негуйово він гуляє - нагадує піраміду
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25.07.2025 12:27 Відповісти
Зараз би хоч на годину у 2009, або у 2010...

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25.07.2025 12:37 Відповісти
принаймі, ніхто не може надрукувати біткоїнів, як це зробили з долярами під час ковіду
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25.07.2025 12:40 Відповісти
Біткоїн друкують всі кому не лінь.
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25.07.2025 13:02 Відповісти
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25.07.2025 12:38 Відповісти
Біткоїн - це лохотрон століття. Стільки лохів ще не набирала ні одна піраміда.
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25.07.2025 12:55 Відповісти
Хіба піраміда працює за принципом: коли хочеш купив, та коли хочеш продав? Та все це на десятках біржах.
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25.07.2025 13:13 Відповісти
Чому біткоїн весь час малюють у вигляді золотих монет? Ніякого золота у тому машинному коді нема. Якщо його роздрукувати на папірцях ніхто бы за брудну бумагу і копійки не дав би.
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25.07.2025 13:01 Відповісти
Кто то спокойно богатеет,а лохи визжат на биткойн,как собаки на луну.
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25.07.2025 13:24 Відповісти

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