Біткоїн падає після рекорду, інвестори чекають зниження ставок у США, – Bloomberg

Курс біткоїна в п’ятницю просів до $115 122 – мінімуму після рекордної позначки у $123 205, взятої минулого тижня на хвилі оптимізму щодо регуляторної "відлиги" в США та стабільного притоку коштів у криптофонди.

Ефір, другий за величиною цифровий токен, впав приблизно на 3%, а XRP впав на 5,3%, повідомляє Bloomberg.

Поштовх до розпродажу дало оприлюднення сильнішого, ніж очікували, звіту з ринку праці США. Збереження високих показників зайнятості зменшило шанси на швидке пом’якшення монетарної політики ФРС й охолодило інтерес інвесторів до ризикових активів загалом, зазначає агентство.

"Висхідний тренд усе ще зберігається, однак імпульс ослаб, і трейдери поводяться обережно", – прокоментувала Рейчел Люкас, аналітик BTC Markets.

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Технічну картину погіршує те, що спроба прориву вище трендової лінії на рівні $125 000 минулого тижня виявилася невдалою.

"Поки ціна нижча за цю межу, базовий сценарій – консолідація з потенціалом корекції", – зазначає Тоні Сайкамор, аналітик IG Australia.

У короткостроковій перспективі увага ринку буде зосереджена на макроданих: будь-які сигнали про послаблення інфляційного тиску або зміни тону ФРС можуть повернути біткоїну імпульс до зростання. Але поки що перевага залишається за обережністю й фіксацією прибутку після майже безперервного ралі з початку року.

Раніше повідомлялось, що Біткоїн встановив новий рекорд: він вперше коштує більше $120 тисяч.