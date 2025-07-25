Ukraine Facility: Новий транш уріжуть на понад 1 мільярд євро через затримку з реформами

Четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще в червні, буде наданий у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Про це повідомив речник Європейської Комісії Гійом Мерсьє, передає Європейська правда.

"Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", – повідомив Мерсьє.

Він додав, що Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року.

"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває", – пояснив європосадовець.

Він зауважив, що Єврокомісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України.

За інформацією Мерсьє, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна відстає від плану реалізації реформ за програмою Ukraine Facility, яка передбачає фінансову допомогу Україні на загальну суму 50 млрд євро.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.