Міноборони вперше закупить для ЗСУ демісезонні черевики та маскувальні костюми

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – розпочинає нову хвилю закупівель предметів речового майна, і до переліку оголошених позицій, окрім стандартної номенклатури, вперше включено такі вироби, як панами, берети, демісезонні черевики, маскувальні костюми та інші елементи екіпірування.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Вперше військові офіційно замовили такі позиції, як головні убори типу "панама", "берет" та маскувальні костюми. Наразі потенційні постачальники проходять процедуру отримання актів відповідності на продукцію згідно з чинними технічними специфікаціями", – заявив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан

Як повідомляється, частина процедур закупівель уже стартувала, інші позиції будуть оголошені найближчим часом. Усі тендерні пропозиції розміщуються на електронному майданчику Prozorro.

Наразі вже оголошено закупівлю 10 видів військових беретів, а найближчим часом очікується оголошення процедур на панами, два види маскувальних костюмів, а також по одній позиції сорочок, демісезонних черевиків та літніх штанів.

"Закупівлі здійснюються на основі офіційних запитів від Командування Сил логістики та спрямовані на забезпечення різних видів і родів військ з урахуванням функціональних завдань, умов несення служби та специфіки бойового застосування. Такий підхід дозволяє максимально адаптувати речове забезпечення до потреб конкретних підрозділів", – зауважили в Міноборони.

Як повідомлялося, в червні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони почало закуповувати бронежилети та інше речове майно для ЗСУ з використанням рамкових угод, приховавши постачальників і ціни.

До того "Державний оператор тилу" 29 квітня та 1 травня уклав чотири контракти на постачання чохлів для бронежилетів на загальну суму 605,65 млн грн.