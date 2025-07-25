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Американський виробник гелікоптерів Bell заявив про плани працювати в Україні

Американський виробник гелікоптерів Bell заявив про плани працювати в Україні

Американська компнія-виробник гвинтокрилів Bell Helicopter, яка входить до корпорації Textron і робить такі військові вертольоти як AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, планує працювати в Україні.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв за результатами зустрічі з представниками компанії.

"Компанія вже планує інвестувати та виробляти в Україні. Ми як уряд готові підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів", – заявив Соболєв.

Він додав, що попереду – етап технічних консультацій та оцінок, проте цей амбітний проєкт "може стати новим етапом у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США".

Textron – це американська багатогалузева промислова корпорація, заснована в 1923 році. Корпорація відома своїми підрозділами, що працюють в аерокосмічній, автомобільній та промисловій сферах. До складу Textron входять такі компанії, як Bell Helicopter, Cessna, Beechcraft, Textron Systems та інші.

Раніше повідомлялося, що канадська компанія-виробник бронемашин Roshel перенесла частину свого виробництва на територію України.

Пізніше стало відомо, що Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії для потреб оборони. Завод буде розташований у США.

Автор: 

авіація (2274) виробництво (1320) США (5026) техніка (332) вертоліт (103)


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Гелікоптери щоб за шахедами ганятися?
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25.07.2025 20:48 Відповісти
гелікоптер для того для чого гелікоптер. Ця корпорація виробяє гелікоптери і малу авіаці. Такщо не іронизуйте. По боротьбі з шахедами треба працювати шмигалямрустемчикамзелемським з іншими!!!!
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25.07.2025 21:37 Відповісти
Pan Kotskyi а по вашому з Patriot краще? Іноді дійсно - краще мовчати ніж потім сісти в калюжу.
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25.07.2025 22:06 Відповісти

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