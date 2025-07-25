Американський виробник гелікоптерів Bell заявив про плани працювати в Україні

Американська компнія-виробник гвинтокрилів Bell Helicopter, яка входить до корпорації Textron і робить такі військові вертольоти як AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, планує працювати в Україні.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв за результатами зустрічі з представниками компанії.

"Компанія вже планує інвестувати та виробляти в Україні. Ми як уряд готові підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів", – заявив Соболєв.

Він додав, що попереду – етап технічних консультацій та оцінок, проте цей амбітний проєкт "може стати новим етапом у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США".

Textron – це американська багатогалузева промислова корпорація, заснована в 1923 році. Корпорація відома своїми підрозділами, що працюють в аерокосмічній, автомобільній та промисловій сферах. До складу Textron входять такі компанії, як Bell Helicopter, Cessna, Beechcraft, Textron Systems та інші.

Раніше повідомлялося, що канадська компанія-виробник бронемашин Roshel перенесла частину свого виробництва на територію України.

Пізніше стало відомо, що Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії для потреб оборони. Завод буде розташований у США.