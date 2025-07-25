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Новини
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Польські компанії подали заявки на відбудову України. Загальний бюджет програми перевищує $55 мільйонів

Польські компанії подали заявки на відбудову України

Польські підприємства подали заявки до Банку Державного розвитку Польщі (BGK) на пільгові кредити для участі у проєктах із відбудови України.

Про це повідомляє Польське радіо.

Представник BGK Павел Жебровський заявив, що загальний бюджет програми становить 250 млн злотих ($55,25 млн).

Він додав, що програма спрямована на підтримку компаній, що працюють у Польщі та хочуть брати участь у відбудові та модернізації України шляхом інвестицій.

Кредити можуть бути використані для різних цілей – наприклад, для розвитку експорту та імпорту товарів і послуг між двома країнами.

"Йдеться про будівництво доріг, енергетичних мереж чи промислових обєктів", – пояснив Жебровський.

Максимальна сума кредиту становить 10 млн злотих, процентна ставка 2% та термін погашення 10 років. Додаткові пільги надаються для певних галузей промисловості та інвестицій. Зокрема, сюди входять нижчі процентні ставки та подовжені терміни погашення.

Компанії медичної галузі, такі як виробники протезів та перев'язувальних матеріалів, можуть розраховувати на додаткову пільгову підтримку.

Раніше стало відомо, що Польща збирається купити частку в супутниковій компанії ICEYE, яка надала Україні зображення пересування російських військ перед повномасштабним наступом Росії в лютому 2022 року, а минулого року підписала меморандум про співпрацю для посилення взаємодії з Києвом.

У червні повідомлялося, що вже понад 3 тис. польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України.

Автор: 

Польща (2472) фінансування (2091) відновлення (392)


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Топ коментарі
+2
В нас зелені крадії під заставу суду більше дають.
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25.07.2025 21:40 Відповісти
+1
А что там с «Волынкой резнёй» ??? Или это не то ?
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25.07.2025 21:08 Відповісти
+1
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25.07.2025 21:13 Відповісти
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25.07.2025 21:07 Відповісти
А что там с «Волынкой резнёй» ??? Или это не то ?
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25.07.2025 21:08 Відповісти
От на месте и решим
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25.07.2025 21:10 Відповісти
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25.07.2025 21:13 Відповісти
250 млн злотих ($55,25 млн). - потужно.
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25.07.2025 21:16 Відповісти
А что, уже война закончилась ? или хотят что то вiдновить та шоб туда опять прилетело ?
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25.07.2025 21:28 Відповісти
Відбудова України без блокування кордонів?
Шото тут нє так...
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25.07.2025 21:34 Відповісти
В нас зелені крадії під заставу суду більше дають.
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25.07.2025 21:40 Відповісти
Поляки не такі,,дуракам буде відбудовувати ахметов-він уже і заявку подав на тому тижні
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25.07.2025 21:41 Відповісти
Так там, уже ж ошиваються, оті з корочками, стефанчуки, аброхамія з трубіциним, катлєта, та їх усі родичі?!?!
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25.07.2025 21:48 Відповісти
"Метінвест" Ахметова презентував на URC унікальні проєкти відбудови українських міст🤣🤣🤣🤣🤣ось головний відбудовник буде--цвях по 10баксів🤣🤣🤣
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25.07.2025 21:52 Відповісти
Ціна одного Ф-16. Не дуже багато розбудуєш на ці гроші. Один український прокурор має більше. За представників ОПИ і мови немає, ті можуть спонсорувати усю Польщу...
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25.07.2025 21:52 Відповісти

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