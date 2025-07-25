Польські компанії подали заявки на відбудову України. Загальний бюджет програми перевищує $55 мільйонів

Польські підприємства подали заявки до Банку Державного розвитку Польщі (BGK) на пільгові кредити для участі у проєктах із відбудови України.

Про це повідомляє Польське радіо.

Представник BGK Павел Жебровський заявив, що загальний бюджет програми становить 250 млн злотих ($55,25 млн).

Він додав, що програма спрямована на підтримку компаній, що працюють у Польщі та хочуть брати участь у відбудові та модернізації України шляхом інвестицій.

Кредити можуть бути використані для різних цілей – наприклад, для розвитку експорту та імпорту товарів і послуг між двома країнами.

"Йдеться про будівництво доріг, енергетичних мереж чи промислових обєктів", – пояснив Жебровський.

Максимальна сума кредиту становить 10 млн злотих, процентна ставка 2% та термін погашення 10 років. Додаткові пільги надаються для певних галузей промисловості та інвестицій. Зокрема, сюди входять нижчі процентні ставки та подовжені терміни погашення.

Компанії медичної галузі, такі як виробники протезів та перев'язувальних матеріалів, можуть розраховувати на додаткову пільгову підтримку.

Раніше стало відомо, що Польща збирається купити частку в супутниковій компанії ICEYE, яка надала Україні зображення пересування російських військ перед повномасштабним наступом Росії в лютому 2022 року, а минулого року підписала меморандум про співпрацю для посилення взаємодії з Києвом.

У червні повідомлялося, що вже понад 3 тис. польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України.