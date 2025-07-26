Російські ракети знищили гіпермаркет "Епіцентр" на Дніпропетровщині. ВIДЕО

У ніч на суботу ракети РФ повністю зруйнували гіпермаркет "Епіцентр" площею понад 11 000 кв. м у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Люди не постраждали, проте чергова втрата цивільної інфраструктури стала "жахливим ударом" як по бізнесу, так і по регіону, повідомили у пресслужбі компанії.

Ритейлер пообіцяв відбудувати майданчик і відновити роботу після стабілізації ситуації.

В "Епіцентрі" нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська вже знищили сім торгових центрів мережі в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та двічі у Херсоні – загальна площа втрат перевищує 125 тис. кв. м. Ще два об’єкти не працюють через ушкодження та близькість до лінії фронту, а магазин у Мелітополі перебуває в окупації.

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Раніше повідомлялось, що військові замовили імпортні безпілотні машини для розмінування на 160 мільйонів.