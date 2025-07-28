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Новини Новий Кабмін
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Свириденко анонсувала аудит усіх видатків держави

Свириденко анонсувала аудит усіх видатків держави

Кабінет Міністрів починає аудит всіх державних видатків та скорочення бюрократичних процедур для бізнесу.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"В економіці — ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", – пообіцяла очільниця уряду.

Вона також обіцяє представити програму дій уряду. За словами Свириденко, наразі для її формування очільниця Кабміну проводить окремі зустрічі з кожним міністром.

Читайте також: Свириденко анонсувала аудит соцвиплат після обіцянки скоротити видатки держбюджету

Як повідомлялося, 24 липня Свириденко заявила, що уряд затвердив план реалізації рішення РНБО, який передбачає радикальне зменшення адміністративного тиску на підприємців.

За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Паралельно силові відомства до 21 жовтня мають узгодити механізм виявлення санкційних активів і спрямувати їх до бюджету на потреби оборони та відновлення. Також передбачено запуск цифрової системи моніторингу й щоквартальний перегляд ефективності прийнятих рішень, додала вона.

Свириденко обіцяла, що додатково Кабмін підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу, згідно яких порушувати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генеральний прокурор або керівники обласних прокуратур.

Читайте також: Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Що воно передбачає?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом вже вводив у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Автор: 

аудит (342) держбюджет (1626) Кабмін (7875) Свириденко Юлія (185)


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Топ коментарі
+8
Наша пісня гарна й нова, заспіваймо її знову
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28.07.2025 10:27 Відповісти
+4
Ні, у Вас. ЗП, пенсію й піднімуть ціни на їдло, квартплатню, гсм.
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28.07.2025 11:16 Відповісти
+3
За шо це нам - та за 19 рік. Країна дебілів, але не всі. Та ти хочаб почни будувати хочаб один укріпрайон для ЗСУ. Бетоні доти, дзоти, камери виживання, міні поля перед всім цим, дієві міни, а не брак, аптечок в досталь і всім. Ай тварюки зелені. Скіки ще крові української вам потрібно щоб в цей час накрасти.
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28.07.2025 10:41 Відповісти
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Наша пісня гарна й нова, заспіваймо її знову
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28.07.2025 10:27 Відповісти
перевірок бізнесу не буде, тому починаємо аудит
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28.07.2025 10:32 Відповісти
аудит держвитрат
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28.07.2025 11:39 Відповісти
угу, наприклад, держвитрат на перевірки бізнесу
так в приписі і вкажуть
а результатами аудиту було виявлено, що при перевірці Вашого бізнесу відповідними держ.органами було витрачено на 200 тис. грн. менше ніж було заплановано... просимо негайно перерахувати зазначену суму на рахунок #@(₴?0 (можна одразу в крипті)🤑 "
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28.07.2025 11:47 Відповісти
Эта хоть говорит умеет экономическим языком,в отличие от предыдущих дебилов юристов.Отправляй всех перевиряльщиков на фронт,нехрен им сидеть на диких зарплатах и ничего не делать.
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28.07.2025 10:32 Відповісти
От тільки, що розмовляти. Аудит зп та надбавок буде???
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28.07.2025 10:52 Відповісти
ЗП и премии раздадут аудиторам,которые не заметят как преступно раздавались налоговые льготы и субсидирование из бюджета крупным торговым сетям
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28.07.2025 10:58 Відповісти
А я про що..куплений драгон кепітал ще застосують..
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28.07.2025 11:14 Відповісти
невже у прокурорів і ментів відберуть "інвалідські"???
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28.07.2025 10:37 Відповісти
Ні, у Вас. ЗП, пенсію й піднімуть ціни на їдло, квартплатню, гсм.
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28.07.2025 11:16 Відповісти
За шо це нам - та за 19 рік. Країна дебілів, але не всі. Та ти хочаб почни будувати хочаб один укріпрайон для ЗСУ. Бетоні доти, дзоти, камери виживання, міні поля перед всім цим, дієві міни, а не брак, аптечок в досталь і всім. Ай тварюки зелені. Скіки ще крові української вам потрібно щоб в цей час накрасти.
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28.07.2025 10:41 Відповісти
А па-пріколу, а паржать?
Все, як замовляли...
Поставити у владу паяців і всіляку шваль і вимагати від них адекватних і розумних дій? А так не буває. Буває ось так - країна його мрій...
Ну не здатне малограмотне шобло щось вирішувати, щось організовувати, за щось відповідати, бо для того треба було хоч до школи ходити, а не хреном на піаніно. Єдине, на що воно здатне - бабло загрібати. От сісти біля потічка грошей і загрібати. Його за руку ловлять, йому кажуть так не можна, а воно - то не я...
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28.07.2025 11:24 Відповісти
Вона проведе аудит там де до цього працювала?
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28.07.2025 11:00 Відповісти
Може щось недокрала минулого разу
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28.07.2025 11:58 Відповісти
"В економіці - ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки "зеленого" бізнесу. Всі інші бізнеси будуть "трясти" як грушу
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28.07.2025 11:18 Відповісти
Ну треба ж показати бурну діяльність, особливо на початку, але закінчить як і всі інші, тут без сумнівів, бо посада залежна напряму.
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28.07.2025 11:19 Відповісти
Дівчинку-відмінницю призначили на посаду Прєм"єра.
Читав біографію - зрозуміти неможливо.
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28.07.2025 11:41 Відповісти
Аудіторша хренова!!!!
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28.07.2025 11:44 Відповісти
тобто як це анонсувала!? А він що, до цього часу не проводився? то піп..ц. та він же постійно повинен проводитись, щоб ніякі Каклєти, Шурми чи Міндічі не обдирали той бюджет, як липку...
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28.07.2025 11:48 Відповісти
Свириденко очередная безликая марионетка, мальвина на веревочке, за которой стоят кучка карабасов, ермакасов, миндичасов и прочих зеленкасов, которые как пьявки, сосут гроши из карм анов громадян Украины. Поэтому ее основная функция, чтобы поток этих денег не уменьшался. А все остальное это так, декорации.
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28.07.2025 12:11 Відповісти
Представить себе, что бы в Украине стал премьером человек вроде Бальцеровича, это как на Марс слетать. Людей с таким виденьем экономики и устройства общества, даже близко к власти не пускают. Они опасные, а вдруг действительно проведет экономическую реформу, а вдруг даст свободу и реальные права властности для граждан. Люди ж людьми себя почувствуют. Права свои в нормальных судах будут защищать. А татарова и шоблу кто тогда кормить станет? А сбушные миллионеры как тогда жить будут?
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28.07.2025 12:15 Відповісти
Замість того щоб призначити голову БЕБ і цім дати можливість України отримати гроші від МВФ на суму 15 млрд доларів Свириденко займається лише брехнею та імітацією. Хтось чув від неї критику закону, який блокує роботу НАБУ та САП? Всім цим брехливим, корумпованим чиновникам не вигідно щоб НАБУ та САП у них запитувало чому їхнє майно не співпадає з офіційними доходами.
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28.07.2025 12:18 Відповісти

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