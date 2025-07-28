Свириденко анонсувала аудит усіх видатків держави

Кабінет Міністрів починає аудит всіх державних видатків та скорочення бюрократичних процедур для бізнесу.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"В економіці — ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", – пообіцяла очільниця уряду.

Вона також обіцяє представити програму дій уряду. За словами Свириденко, наразі для її формування очільниця Кабміну проводить окремі зустрічі з кожним міністром.

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Як повідомлялося, 24 липня Свириденко заявила, що уряд затвердив план реалізації рішення РНБО, який передбачає радикальне зменшення адміністративного тиску на підприємців.

За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Паралельно силові відомства до 21 жовтня мають узгодити механізм виявлення санкційних активів і спрямувати їх до бюджету на потреби оборони та відновлення. Також передбачено запуск цифрової системи моніторингу й щоквартальний перегляд ефективності прийнятих рішень, додала вона.

Свириденко обіцяла, що додатково Кабмін підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу, згідно яких порушувати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генеральний прокурор або керівники обласних прокуратур.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом вже вводив у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.