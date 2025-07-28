Менше 1% всіх юридичних осіб в Україні потрапили до "Клубу білого бізнесу"

До створеного торік правового режиму Території високого рівня податкової довіри (так званого "клубу білого бізнесу"). станом на середину липня внесено 8 882 українські юрособи, свідчать дані Державної податкової служби.

Протягом перших шести місяців 2025‑го до реєстру приєдналися 4 113 нових учасників, водночас 3 228 вилучено з нього. Та навіть попри приріст у клубі перебувають менше ніж 1% усіх юросіб країни, свідчать підрахунки платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільшу частку серед нинішніх резидентів становлять торговельні підприємства – 22%. Переробна промисловість забезпечує 16% учасників, агросектор – 14%.

Однак у самому списку виявлено низку проблем: шість компаній уже у стані припинення, одна – на межі банкрутства, ще одна має податкове провадження через борги. Крім того, 37 бізнесів із реєстру станом на початок повномасштабної війни мали російських бенефіціарів.

Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до Клубу білого бізнесу показали "Укргідроенерго" – 54,2 млрд грн, "Петрол Партнер" (мережа АЗС WOG) – 49,1 млрд та "Рошен" – 37,4 млрд.

ТОП-10 учасників клубу

Голова парламентського фінансово‑податкового комітету Данило Гетманцев наполягає, що "територія високої податкової довіри" працює, оскільки за опитуванням European Business Association, 46% членів асоціації прагнуть увійти до Клубу, а тому дотримуються встановлених стандартів.

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Втім частина експертів сумніваються у дієвості "клубної" моделі. Аналітик Економічної експертної платформи Мирослав Лаба вважає, що підхід із фокусом на підтримку "білих" компаній відволікає увагу від боротьби з ухилянням.

Наявні критерії, як рівень зарплат і податкового навантаження він називає некоректними й ризикованими з огляду на можливу вибірковість. На його думку, більш ефективним був би ризикоорієнтований моніторинг із використанням SAF‑T‑даних і запровадження KPI для податкової та митниці, передбачені законопроєктами № 12359‑12360.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів починає аудит всіх державних видатків та скорочення бюрократичних процедур для бізнесу.