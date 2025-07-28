Єврокомісія не змінюватиме нову торговельну угоду з Україною попри вимоги окремих країн
Європейська комісія не планує вносити жодних змін до проєкту нової торговельної угоди з Україною попри застереження окремих держав‑членів ЄС.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄК Олоф Гілл, повідомляє Укрінформ.
"Голосування відбудеться за узгодженим текстом, його не буде повторно відкрито (для внесення змін, – ред.)", – наголосив представник Комісії.
Таким чином, документ, який має замінити дію автономних торговельних преференцій (їхній термін сплив 5 червня 2025 року), буде винесений на розгляд Ради ЄС у первісній редакції.
Водночас кілька країн ЄС, зокрема Польща, висловили застереження щодо окремих положень угоди, зокрема механізмів захисту внутрішнього ринку ЄС. Втім, у Брюсселі переконані, що текст уже збалансований і не потребує доопрацювання.
Точну дату розгляду документа в Раді ЄС Брюссель поки не називає: "Календар ухвалення ще уточнюється", – зазначив Гілл.
Для набуття чинності угода має отримати підтримку кваліфікованої більшості країн‑членів, після чого її ратифікують Європарламент і Верховна Рада України.
Раніше повідомлялось, що Україна та Єврокомісія погодили проєкт змін до Угоди про зону вільної торгівлі, який передбачає збільшення квот на експорт низки українських товарів.
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