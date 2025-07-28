Кабмін спростив правила відновлення газових та електромереж. Це має пришвидшити підготовку до зими

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократичні вимоги для будівництва й реконструкції об’єктів газотранспортної системи та ліній електропередач.

Це рішення має дозволити компаніям швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та реалізовувати нові проєкти у прифронтових областях напередодні опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, це дасть змогу швидше зводити перемички, що забезпечують реверсні й обхідні маршрути постачання газу, а також оперативно прокладати нові повітряні та кабельні лінії у зонах найбільшого ризику.

"Такий крок дозволить швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу", – зазначила очільниця міністерства Світлана Гринчук.

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Як повідомлялося, минулої п'ятниці НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.