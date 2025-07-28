Ціна зросла в 55 разів: Фонд держмайна продав незавершене будівництво в Житомирі

Фонд державного майна України за минулий тиждень провів сім успішних онлайн-аукціонів із приватизації в системі "Prozorro.Продажі". Загальна сума переможних ставок становила 37,43 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Там зазначили, що зростання ціни об'єкта склало 4,38 раза, що в середньому становить 437,55%.

Загалом за лоти змагалися 32 учасників, тобто на лот припадало приблизно 4,57 охочих придбати державні об'єкти.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня стало незавершене будівництво загальною площею 1591,5 кв. м у місті Житомир. За об'єкт змагалися 17 учасників, а вартість лота зросла в 54,93 раза: з 429,8 тис. грн до 23,6 млн грн.

Також популярним серед інвесторів лотом була будівля цеху переробки деревини, загальною площею 2 125,7 кв. м із майном на Житомирщині. Ціна зросла зі стартових 242,2 тис. грн до фінальних 4,5 млн грн, тобто у 18,7 раза.

Раніше повідомлялося, що в Мінекономіки наразі працюють над законодавчими змінами, які дозволять виставляти на приватизацію частки великих державних компаній.

До того стало відомо, що за результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету надійшло всього 820,5 млн грн.