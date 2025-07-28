Польська компанія планує створити паливний термінал в Україні за 55 мільйонів євро

Польська компанія Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівськой області. Орієнтовна сума інвестицій складає 55-60 млн євро.

Про це повідомив директор зі зв'язків з органами державної влади в Україні Unimot S.A. Назарій Волянський під час круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже купили землю на заході України, в Мостиськах. Це буде великий проєкт паливно-енергетичного комплексу, паливний термінал – близько 55-60 млн євро", – сказав Волянський.

Він додав, що компанія подала заявку в Міністерство економіки для визнання значним інвестором і розраховує на отримання певних стимулів від держави.

"Маємо надію, що ми їх отримаємо і розпочнемо цей проєкт. Зараз він перебуває в стадії активної підготовки", – додав Волянський.

Він уточнив, що зазначена земельна ділянка – "із залізницею".

Unimot S.A., заснована в 2011 році, є незалежним імпортером рідкого та газоподібного палива, пропонуючи дизельне паливо, біопаливо, скраплений газ, природний газ, електроенергію, моторні масла та бітум. Із 2017 року Unimot S.A. будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року – і в Україні, під брендом AVIA на основі договорів мастер-франчайзингу.

Раніше повідомлялося, що польські компанії подали заявки на відбудову України. Загальний бюджет програми перевищує $55 млн.

У червні стало відомо, що вже понад 3 тис. польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України.