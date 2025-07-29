Єврокомісія призупинила фінансування України через підписаний Зеленським закон про НАБУ, – ЗМІ (оновлено)

Українська влада під керівництвом президента Володимира Зеленського отримала сигнал від Європейської комісії про те, що фінансова допомога від ЄС може бути припинена, якщо тиск на антикорупційні органи продовжуватиметься.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на поінформоване джерело в Києві.

За словами співрозмовника агентства, відповідного листа Єврокомісії український уряд отримав після того, як президентська партія "Слуга народу" та її союзники 21 липня ухвалила закон, який суттєво обмежив незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Того ж дня закон підписав президент Володимир Зеленський.

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Це викликало першу від початку повномасштабної війни хвилю протестів в Україні. Після цього Зеленський пообіцяв виправити ситуацію і вніс на розгляд парламенту законопроєкт, який мав би це забезпечити. Очікується, що Верховна Рада розгляне його у четвер.

За даними співрозмовників ЕП в уряді та Верховній Раді, Європейські посадовці готуються до сценарію, за якого депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.

"24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні... Все поставили на паузу до виправлення ситуації", – повідомив один з них.

Своєю чергою неназваний посадовець Євросоюзу підтвердив "Європейській правді", що Брюссель дійсно передав попередження для Києва, але уточнив дані про призупинку фінансування.

"Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ", – підтвердив представник ЄС.

Водночас, за інформацією ЄП, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу у залежності від проведених реформ.

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Як повідомлялося, Україна вже стикається із затримкою з отриманням коштів за програмою Ukraine Facility через затягування виконання власних зобов'язань.

Так, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще в червні, буде наданий у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу. Транш становитиме 3 млрд євро замість запланованих 4,5 млрд євро.

При цьому виділення 600 млн євро із запланованої суми відклали через затримку підписання президентом Зеленським закону про реформу АРМА, ухваленого 18 червня. Голова держави підписав його 27 липня.