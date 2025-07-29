Слідом за "Аерофлотом" хакери паралізували роботу понад тисячі російських аптек

У понеділок дві найбільші аптечні мережі холдингу "Неофарм" – "Столичка" (має близько 1 000 точок у 80 містах у центральних і північно-західних регіонах РФ) та "Неофарм" (110 аптек у Москві, Підмосковʼї та Петербурзі) – оголосили про зупинку роботи через масштабний збій ІТ‑систем.

На сайтах компаній повідомляється, що наразі недоступні сервіси бронювання ліків, програма лояльності та касові операції, повідомляє The Moscow Times.

Аптеки "Столички" закриті по всій Москві через хакерську атаку, не працюють каси та системи обліку, а працівників відправили у відгул, пишуть місцеві Telegram-канали. У самій мережі пояснили призупинку роботи аптек "технічними причинами".

Аптеки "Неофарм" також призупинили роботу через хакерську атаку, у мережі пояснили це "регламентними роботами".

Мережі "Столичка" та "Неофарм" до липня 2022 року належали депутату Держдуми Євгенію Ніфантьєву, що перебуває під міжнародними санкціями через вторгнення РФ в Україну. Наразі мережі оформлені на ЗПІФ "Здравинвест", місцеві експерти вважають, що таким чином власник намагається захистити активи від вторинних санкцій.

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Як повідомлялося, вранці у понеділок хакерське угрупування Silent Crow заявило про "повне знищення" внутрішньої ІТ‑інфраструктури російської групи "Аерофлот".

Згодом у Генпрокуратурі РФ визнали, що причиною збою в роботі "Аерофлоту" стала саме хакерська атака і порушили кримінальну справу.

За оцінками російських експертів, для відновлення після наслідків кібератаки "Аерофлоту" знадобиться рік, а збитки можуть сягнути $50 мільйонів.