Російські банки почали на місяці блокувати карти росіян

Росіяни поскаржилися на часті та тривалі блокування банківських карток через закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Про це пише The Moscow Times.

Так, російські банки місяцями обмежують доступ до рахунків через операції, які здаються їм підозрілими. Це може бути кілька переказів одній людині поспіль, оплата за номером телефону продавця чи перерахування коштів на благодійність.

За даними народного рейтингу "Банки.ру", найбільша кількість звернень надходить від клієнтів "МТС Деньги" – сервісу, за допомогою якого можна оформлювати карти і здійснювати платежі. Користувачі повідомляють про блокування до шести місяців, причому в окремих випадках гроші розморожувалися лише після публікації відгуку.

У схожій ситуації опинилися клієнти ВТБ та "Газпромбанку". Вони скаржаться, що кошти утримуються терміном від місяця до пів року. Одному з користувачів повернули доступ до зарплатної картки лише через чотири місяці – після численних звернень до відділень та подання кількох заяв. При цьому нерідко блокувалися основні рахунки громадян, наприклад, клієнти не могли вивести пенсію.

Як зазначають експерти, закон декларувався як спосіб захисту громадян від шахраїв та припинення відмивання грошей, проте його правозастосування викликає питання. Так, документ передбачає заморожування рахунку через підозрілу операцію максимум на 30 днів – у разі невиходу клієнта на зв'язок, а за наявності скарги термін блокування має становити два робочі дні. Серйозні затримки свідчать, що банк не справляється з потоком підозрілих операцій.

У пресслужбі Центробанку РФ пояснили ситуацію активною боротьбою кредитних організацій з дроперами – особами, які надають свої картки для переведення в готівку грошей та інших незаконних операцій тіньового бізнесу. Регулятор рекомендував росіянам не здійснювати грошові операції на прохання незнайомців, не передавати свою картку та доступ до онлайн-банку, не повідомляти стороннім реквізити, коди із SMS або пуш-повідомлень, а також нікуди не пересилати гроші, які нібито прийшли помилково.

Раніше повідомлялося, що Центробанк Росії запропонував обмежити термін дії карток платіжних систем, які не входять до його реєстру. Серед них – карти провідних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, що залишилися у росіян, випущені до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того стало відомо, що російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.